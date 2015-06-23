الجهاز التنفيذى بكفر الشيخ يبحث توقف بعض مشروعات المياه والصرف الصحى

عقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً لبحث المشاكل التي تواجه المشروعات المتوقفة لبعض محطات مياه الشرب، ومشروعات الصرف الصحى، بحضور المهندس إبراهيم الأشقر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة قلين، واللواء محمود خلف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

وتمت مناقشة توقف تنفيذ خط المياه العكرة الخاص بمحطة مياه قلين وشبكاتها، التى وصلت نسبة التنفيذ بها 90% – أعمال شركة المقاولون العرب، حيث وافق أهالى عزبة ميراز على مرور خط المياه العكرة وقطرة 800 مم لاستكمال وتشغيل المشروع.

وتم بحث اعتراض أهالى قرية البكاروة لتنفيذ عدد 2 غرف صمامات على خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحى بقرية العوضى بمركز سيدى سالم، التى بلغت نسبة التنفيذ بها 95% – أعمال شركة النصر العامة للمقاولات، ويتم عقد اجتماع بين رئيس مدينة سيدى سالم، وأهالى القرية لاستئناف أعمال التنفيذ وتشغيل المشروع.

كما تم بحث مشكلة توقف مشروع الصرف الصحى بقرية كفر تيدا بسيدى سالم بنسبة تنفيذ 95% – أعمال شركة النصر للمقاولات، بسبب توقف تنفيذ خط الطرد الخاص بالمشروع ليتم عقد اجتماع مع الأهالى لاتخاذ التعهدات اللازمة واستئناف عمل تنفيذ المشروع.

وبحث الاجتماع مشكلة توقف تنفيذ خط الطرد الخاص بمشروع الصرف الصحى بقرية شنو بكفر الشيخ عند نسبة تنفيذ 90% – أعمال شركة المقاولات المصرية، حيث وجه المحافظ بعرض مشروع تنفيذ الصرف الصحى بقرية دفرية على "وزير الزراعة" للموافقة على إقامة محطة الرفع الخاصة بالقرية مع حل مشكلة خط الطرد.

كما تمت مناقشة عدم استكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الخادمية مركز كفر الشيخ وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 98% - أعمال مكتب المقاولات والاستشارات الهندسية (اكنتو)، لتوقف تنفيذ خط الانحدار بطول 70 مترا، ليتم حل هذه المشكلة عن طريق الجهاز التنفيذى والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، كما تم بحث أعمال توسعات شبكة الصرف الصحى بقرية سيدى غازى، التى وصلت نسبة التنفيذ بها 99%، وحل مشكلة هبوط فى عدد 2 فرعه بالمشروع، حيث وجه المحافظ بعمل اجتماع تنسيقى بين الوحدة المحلية بسيدى غازى والشركة المنفذة لاستئناف العمل بالمشروع، ويأتى هذا ضمن اهتمام "محافظ كفر الشيخ" بتحسين المرافق والخدمات بمراكز ومدن المحافظة، وإدراج عدد كبير من قرى المحافظة ضمن مشروع الصرف الصحي بخطة عام 2015/2016 م.