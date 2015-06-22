شباب “أولتراس ربعاوي” يحرقون سيارة شرطة أمام مسجد السلام بمدينة نصر.. ولا وجود لإصابات

المراسل : أحمد سامح

قام عدد من أعضاء شباب “أولتراس ربعاوي” بإشعال النيران في سيارة أمن مركزي أمام مسجد السلام بمدينة نصر.

وأفاد مراسل “ONA”؛ أنه كان هناك تجمع لشباب “أولتراس ربعاوي” عقب صلاة التراويح أمام مسجد السلام، وعند رؤيتهم لسيارة أمن مركزي قاموا بمحاصرتها وإشعال النيران فيها عن طريق الشماريخ، مما دفع العسكري “قائد السيارة”، وأمين الشرطة بترك السيارة وفروا هاربين.

وتابع مراسل “ONA”، “أن شباب أولتراس ربعاوى قاموا بالهتاف ضد الرئيس السيسي ووزارة الداخلية، عقب إشعال النيران في سيارة الشرطة”.

وأتم، “على الفور انتقلت قوات الحماية المدينة إلى مكان السيارة المحروقة، وقاموا بإخماد النيران، وقامت وحدات التدخل السريع بتمشيط منطقة محيط مسجد السلام والحي، كما وصلت مجموعة من سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات”.