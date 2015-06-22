بدء اجتماع "الجبهة المصرية" بحضور رؤساء الأحزاب لتدشين قائمة موحدة

بدأ منذ قليل، اجتماع ائتلاف الجبهة المصرية، بمقر حزب الغد، بوسط القاهرة، لمناقشة آخر التطورات الاتصالات مع الأحزاب الأخرى لتدشين قائمة موحدة تخوض انتخابات البرلمان القادمة، ومناقشة استعدادات الائتلاف للانتخابات.

ويحضر الاجتماع كل من المستشار يحيى قدرى نائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، واللواء قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ونبيل عزمى نائب رئيس حزب الجيل، وسمير سلام نائب رئيس حزب مصر بلدى، والدكتور على مصليحى.

-"التجمع": اتصالاتنا مستمرة مع المؤتمر والجبهة المصرية لتشكيل قائمة انتخابية

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