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وزير السياحة: توقيع ميثاق شرف مع أصحاب الفنادق لعدم زيادة الأسعار

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وزير السياحة: توقيع ميثاق شرف مع أصحاب الفنادق لعدم زيادة الأسعار وزير السياحة: توقيع ميثاق شرف مع أصحاب الفنادق لعدم زيادة الأسعار
قال خالد رامى وزير السياحة، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، للحديث عن كيفية تأهيل الفنادق عالميا والخدمات العالية للسياح، مؤكدا أن الاجتماع تطرق لتفعيل الرقابة على الفنادق والمطاعم، مشيرا إلى أن تم توقيع ميثاق شرف مع أصحاب الفنادق لعدم زيادة الأسعار.

وأضاف "رامى" خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه العاشرة مساء المذاع على فضائية "دريم2 "، أن التصدى للحادث الأخير بالكرنك فى الاقصر يؤكد أن الأمن عاد بقوة لتأمين السياحة بالمناطق الأثرية.

وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل كل من يتعامل مع السائح بمصر، مؤكدا أن الوزارة وعدت الرئيس اليوم خلال اجتماعه معه باستقبال 20 مليون سائح فى عام 2020 .


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