معاريف: اليهود الأثيوبيون يقررون الاعتصام بميدان رابين بعد اعتقال العشرات

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات ضد اليهود الأثيوبيين بعد تظاهرهم اليوم بميدان رابين وسط تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أنه أثناء حملة الاعتقالات وقعت اشتباكات دموية بين الشرطة والمتظاهرين، وقامت الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتم اعتقال العشرات من المتظاهرين.

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين رفضوا فض تظاهرتهم وقرروا البقاء بالميدان حتى الصباح احتجاجا على عنصرية دولة إسرائيل تجاه الإثيوبيين بصفة خاصة وضد الأفارقة بصفة عامة.

وكان اليهود الإثيوبيون قد نظموا مظاهرات الشهر الماضى عقب بث شريط فيديو ظهر فيه رجل شرطى يضرب جنديا إسرائيليا من أصل إثيوبى، ويعيش أكثر من 135 ألف إثيوبى يهودى فى إسرائيل التى هاجروا إليها فى موجتين عامى 1984 و1991، إلا أنهم يجدون صعوبة فى الاندماج فى المجتمع الإسرائيلى.