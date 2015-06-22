طرائف رمضانية مع الأمهات الحوامل وأطفالهن

لا تخلو الحياة من المواقف الطريفة، ولا يخلو صيام رمضان وأحكامه من بعض الطرافة ربما لجهل بعض الأمهات بأحكام الصيام، أو فهمها بطريقة خاطئة.......

«سيدتي نت» جمعت هذه الطرائف على لسان بعض الأمهات الحوامل، واللواتي لديهن أطفالا صغاراً:

•- إحدى الأمهات كانت تفطر، وهي حامل في رمضان، وحين سألها المحيطون بها عن السبب رغم عدم وجود مشاكل في الحمل ردت بقولها: أنا صائمة، ولكن هذا الطعام لابني الذي في بطني.



• - اشتكت إحدى الأمهات على إحدى القنوات الفضائية لأحد كبار علماء الدين أنها لم تتعود الصيام في صغرها، وصامت بعد زواجها ولكنها بعد إنجابها أطفالها أصبحت تأكل معهم كلما وضعت لهم الطعام، ولا تستطيع أن تصمد، ولا أن تبقى صائمة فاقترح عليها المفتي أن ترسل الصغار إلى بيت جدتهم طوال الشهر؛ لكي تستطيع أن تقاوم إغراء الطعام.



• - اشتكت امرأة أخرى أنها كلما وضعت الطعام لأطفالها مدت يدها، وتناولت منه فتفطر في رمضان فاقترح عليها المفتى ضاحكاً أن تعلق يدها اليمنى إلى الأعلى برباط مثل الجبيرة؛ لكي لا تمس الطعام حين تقدمه لأطفالها.



• - اشترت سيدة مصرية حامل ملابس طفل وليد، وعلقتها على صدرها يوم العيد وحين سألها من حولها عن السبب فقالت: هذه ملابس العيد لطفلي القادم حيث بلغ عمره تسعة أشهر في بطني، وهو يشعر ويريد أن يفرح، ويحتفل بعيد الفطر معنا.



•- امتنعت سيدة فلسطينية حامل عن شرب المشروبات الداكنة التي يشتهر بها الشهر الكريم مثل الخروب وعرق السوس والتمر الهندي رغم لذتها وكونها تروي العطش، وكان السبب لديها أنها تخشى أن تؤثر على لون جنينها فيأتي إلى الحياة بلون الخروب «أسمر داكن» مثلاً.



• - اعتقدت سيدة فلسطينية أن طفلها الذي وضعته في نهار رمضان أنه يصوم في بطنها، وحين ولدته كان يمص أصابع يديه الاثنتين، فطلبت من الطبيب الذي أشرف على الولادة أن يقدم له رشفة ماء؛ لكي يفطر كما يفعل الكبار فضحك الطبيب، وقال لها: هل أقدم له 3 تمرات حسب السنة النبوية؟