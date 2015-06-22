مقتل 10 من مسؤولى الأمن العراقيين فى تفجيرات واطلاق رصاص

قالت الشرطة ومصادر فصائل مسلحة مناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية ان تفجيرات قنابل أسفرت عن قتل ثمانية جنود فى العراق اليوم الاثنين بعد ساعات من قيام مسلحين بقتل اثنين من ضباط مباحث وزارة الداخلية فى بغداد.

ويواجه العراق خطرا أمنيا كبيرا من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذى يسيطر على ثلث العراق وأجزاء من سوريا المجاورة، وأصابت ثلاث قنابل زرعت على جانب الطريق دورية تابعة للجيش بالقرب من مدينة حديثة بمحافظة الانبار مركز الجهود لتصدى لهجوم الدولة الاسلامية. وقال مصدر من الصحوة ان ستة جنود على الاقل قتلوا.

وقالت مصادر الشرطة أنه فى قرية الهبارية بمحافظة الأنبار هاجم انتحارى يستقل سيارة كتيبة تابعة للجيش العراقى وقتل جنديين، وفى وقت سابق قالت الشرطة وذكر مسعفون ان مسلحين يستقلون سيارات مسرعة فتحوا النار على عربة تقل مسؤولين بوزارة الداخلية العراقية فى العاصمة فقتلوا ضابطى مباحث.

وقالت الشرطة ومصادر طبية انه فى حى أبو دشير فى جنوب بغداد قتل اثنان على الأقل وأصيب سبعة عندما انفجرت قنبلة فى سوق مزدحمة، وتركز جهود احتواء الدولة الاسلامية فى الوقت الراهن على محافظة الأنبار فى غرب البلاد وبلدة بيجى فى الشمال بالقرب من أكبر مصفاة نفط فى العراق.

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