مقتل 4 جنود فى انفجار سيارة ملغومة قرب بنغازى بليبيا

قال مصدر عسكرى إن سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من خطوط الجبهة الخاصة بالجيش الليبى إلى الغرب مباشرة من مدينة بنغازى اليوم الاثنين مما أدى إلى مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة 20 آخرين فى إطار هجوم لمتشددين إسلاميين.

وظلت بنغازى على مدى عام ساحة للقتال بين القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وجماعات إسلامية متشددة مختلفة. وهى واحدة من جبهات القتال فى الصراع متعدد الأطراف فى البلاد.

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