المحكمة العليا فى السعودية تصادق على إعدام مدانين باغتيال 4 فرنسيين

صادقت المحكمة العليا السعودية اليوم الاثنين على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذى قضى بالقتل تعزيراً لاثنين من المدانين فى جريمة اغتيال أربعة فرنسيين، وقعت فى أبريل 2006 فى منطقة صحراوية تبعد عن المدينة المنورة 90 كيلومترا

وكان الحكم الإبتدائى صدر من المحكمة الجزائية المتخصصة فى أغسطس 2014 حيث صادقت عليه محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ثم صدرت مصادقة المحكمة العليا.

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