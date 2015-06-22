إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

أصيب شابان فلسطينيان مساء اليوم الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلى على أطراف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الشابين أصيبا على أطراف بلدة (خزاعة) شرقى خان يونس بإطلاق نار من قوات إسرائيلية متمركزة خلف السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ووصفت المصادر حالة المصابين بالمتوسطة.

ويفرض الجيش الإسرائيلى منذ عام 2008 منطقة أمنية عازلة بعمق 300 متر على طول السياج الفاصل مع قطاع غزة بهدف منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من شن هجمات عدائية انطلاقا من القطاع.

>