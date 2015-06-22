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مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين فى تفجير قرب الحدود العراقية السعودية

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مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين فى تفجير قرب الحدود العراقية السعودية مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين فى تفجير قرب الحدود العراقية السعودية
أعلنت مصادر عسكرية عراقية مساء اليوم الاثنين مقتل 3 جنود عراقيين وجرح 7 آخرين فى انفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحارى بقضاء النخيب أقصى غربى الأنبار.

وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "انتحاريا يستقل شاحنة مفخخة فجر نفسه مساء اليوم بداخل نقطة تفتيش للجيش العراقى فى قضاء النخيب بالقرب من الحدود العراقية - أقصى غربى الأنبار" وإن "التفجير تسبب بمقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين فضلا عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد من العجلات (العربات) العسكرية القريبة من الحادث".

وأضاف أن "الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج فيما تم نقل جثث القتلى إلى الطب العدلى تمهيدا لتسليمها إلى ذويها".
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