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عامل يتهم زوجة أبيه بإجبار أخته القاصر على ممارسة الرذيلة بالإسماعيلية

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عامل يتهم زوجة أبيه بإجبار أخته القاصر على ممارسة الرذيلة بالإسماعيلية عامل يتهم زوجة أبيه بإجبار أخته القاصر على ممارسة الرذيلة بالإسماعيلية
تواصل نيابة قسم ثان الإسماعيلية تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الإكيابى، رئيس نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، فى المحضر رقم 2501 إدارى قسم ثان الإسماعيلية، المقدم من (ش . ح . إ) 35 سنة عامل والذى يطلب فيه فتح التحقيق حول اعترافات أخته من الأب وتدعى (ر)، حيث قال فى بلاغه إنه أثناء اصطحاب إخوته من الأب بعد إعلان المحكمة بوصايته عليهم بلا أجر فوجئ بأخته تعترف له بأن والدتها (ف . م . م) قامت بإجبارها على ممارسة الرذيلة مع الرجال وتعاطى المخدرات نظير حصولها على المال.

وأكدت أخت المبلغ (ر) أمام رئيس النيابة قيام كل من (م. ح) وشهرته شعبطة و(ن. ف) و(ش . ب) قاموا بمعاشرتها جنسيا بعد أن تمكن الأول من فض عذريتها بجانب ممارسة زوج والدتها وشقيقه الجنس معها، وأن والدتها كانت تتقاضى أجرا من الأشخاص الأغراب تتراوح ما بين 50 و100 جنيه، كل حسب مقدرته.. واعترفت فى التحقيقات أن والدتها كانت تجبرها على تعاطى مخدر البانجو والحشيش والبرشام وشرب البيرة عقب الإفطار فى ليل رمضان، من أجل ممارسة الرذيلة مع هؤلاء الأشخاص.

وأمر رئيس النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعى لتبين ما أدلت به من أقوال خاصة بمارسة الجنس معها وفض عذريتها، كما طالبت النيابة بإخضاعها لكشف تحليل مخدرات لتبين أمر التعاطى ومثول والدتها أمام التحقيقات ومواجهتها بما أدلت به القاصر من اعترافات كما طالبت النيابة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بإجراء التحريات حول الأشخاص المتهمين، وتبين أسمائهم كاملة وعناوينهم وضبطهم وإحضارهم لاستئناف مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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مصر 365