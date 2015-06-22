جميلات "انستغرام" يتألقن بأجمل الإطلالات الرمضانية

يبدو أن الأجواء الرمضانية قد استحوذت على شبكات التواصل الاجتماعي، فمنذ بداية الشهر وربما قبل ذلك بدأت جميلات "انستغرام" ومدونات الموضة بنشر إطلالاتهن الرمضانية الناعمة بالجلابيات والعباءات المحتشمة والإطلالات الرصينة.

تنوعت الإطلالات التي اختارتها جميلات "انستغرام" من مدونات وإعلاميات بين القفطانات والفساتين، فقد ظهرت الإعلامية الأنيقة لجين عمران بلوك أنيق بالقفطان المغربي، ونشرت خبيرة التجميل الشهيرة جويل معايدتها للمتابعين بإطلالة جميلة بقفطان أزرق مطابق للون شعرها.

أما مدونات الخليج فقد اتجهن إلى الفساتين والجلابيات الخليجية وظهرن بها بطريقة أنيقة ومتجددة بعيداً عن الملل والرتابة، حيث تألقت دانة الطويرش بجلابية أنيقة بلون وردي تزينها تفاصيل ذهبية فخمة في إحدى إطلالاتها، بينما اختارت البشت الأنيق في إطلالة أخرى، أما المدونة دلال الدوب فقد اختارت تصميماً بسيطاً للثوب الخليجي فبدت متألقة كعادتها.

من جهة أخرى، اتجهت بعض المدونات لاختيار الملابس العصرية ذات التصاميم الساترة التي تناسب الأجواء الرمضانية، ومنهن: الفاشينيستا الكويتية آسيا، وزميلتها الإماراتية نادية حسن، بينما حلقت زهرة ليلى خارج السرب واختارت عباءة سوداء بتفاصيل براقة أنيقة لإطلالتها الرمضانية.

شاهدي معنا صور جميلات "انستغرام" بالإطلالات الرمضانية، واختاري الأجمل بينهن.