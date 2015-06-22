أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أجمل 20 إطلالة محتشمة لتستقبلي بها الشهر الفضيل

Google+ Print
أجمل 20 إطلالة محتشمة لتستقبلي بها الشهر الفضيل أجمل 20 إطلالة محتشمة لتستقبلي بها الشهر الفضيل

الإثنين 22-06-2015 13:51

بالتأكيد أنّك استكملت استعداداتك لاستقبال الشهر الفضيل من جميع النواحي. لكن ماذا عن خزانتك، وعن إطلالاتك الرمضانيّة، هل جهّزتها كما ينبغي؟ إن لم تفعلي بعد، نحن اليوم سنساعدك، حيث اخترنا لك أجمل 20 تصميم وإطلالة محتشمة مباشرةً من منصّات عروض ربيع وصيف 2015 لتستوحي منها وتختاري إطلالة عصريّة وأنيقة، في رمضان.
وقد غلب على التصاميم التي اخترناها طابع الحشمة، حيث وصلت جميع التنانير إلى تحت الركبة، وكذلك الفساتين أيضاً والأكمام، إمّا لمنتصف الذراع، أو طويلة. وكما في الغالب، كانت فضفاضة ومريحة. أما السراويل، فقصّاتها واسعة ومستقيمة، نُسِّقت مع قمصان أو سترات أنيقة. وهنالك طبعاً الفساتين الطويلة التي وصلت إلى الكاحل، والتي بإمكانك أن تختاري منها للمناسبات المسائيّة.
وقد رأينا أجمل التصاميم الرزينة عند كلّ من Bottega Veneta، Dolce&Gabbana، Gucci، Ralph Lauren، Michael Kors، Dior، Chanel، Emilio Pucci، Elie Saab وغيرهم...
شاهدي خياراتنا وانتقي منها ما يعجبك، أو استوحي منها لإطلالات رزينة، أنيقة، وعصريّة في رمضان.

 

سيعجبك أيضاً: 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي