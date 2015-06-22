أجمل 20 إطلالة محتشمة لتستقبلي بها الشهر الفضيل

بالتأكيد أنّك استكملت استعداداتك لاستقبال الشهر الفضيل من جميع النواحي. لكن ماذا عن خزانتك، وعن إطلالاتك الرمضانيّة، هل جهّزتها كما ينبغي؟ إن لم تفعلي بعد، نحن اليوم سنساعدك، حيث اخترنا لك أجمل 20 تصميم وإطلالة محتشمة مباشرةً من منصّات عروض ربيع وصيف 2015 لتستوحي منها وتختاري إطلالة عصريّة وأنيقة، في رمضان.

وقد غلب على التصاميم التي اخترناها طابع الحشمة، حيث وصلت جميع التنانير إلى تحت الركبة، وكذلك الفساتين أيضاً والأكمام، إمّا لمنتصف الذراع، أو طويلة. وكما في الغالب، كانت فضفاضة ومريحة. أما السراويل، فقصّاتها واسعة ومستقيمة، نُسِّقت مع قمصان أو سترات أنيقة. وهنالك طبعاً الفساتين الطويلة التي وصلت إلى الكاحل، والتي بإمكانك أن تختاري منها للمناسبات المسائيّة.

وقد رأينا أجمل التصاميم الرزينة عند كلّ من Bottega Veneta، Dolce&Gabbana، Gucci، Ralph Lauren، Michael Kors، Dior، Chanel، Emilio Pucci، Elie Saab وغيرهم...

شاهدي خياراتنا وانتقي منها ما يعجبك، أو استوحي منها لإطلالات رزينة، أنيقة، وعصريّة في رمضان.

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