كريستينا دبس ومجوعة مجوهرات برونق لا يقاوم

من الحضارة الفينيقية ومن التاريخ، ومن روعة الألوان وجمال الطبيعة الأخاذ، استوحت مصممة المجموهرات كريستينا دبس مجموعاتها الرائعة من قطع المجوهرات ذات التصاميم الأنيقة، الأنثوية، والتي تضيف لمن يتزين بها رونقاً لايقاوم.

2- ما الذي يجعل مجموعتك حصرية ومطلوبة؟

أحاول أن أقدم قطعاً تكمل أناقة وجمال إطلالات من تقتنيها، وفي ذات الوقت أترك المجال من خلال التصاميم لأن يضيف من يتزين بها لمساته الخاصة عليها، وأسلوبه الشخصي.

3- حدثينا عن نهجك في ما يتعلق بالمجوهرات؟

أحاول أن أصنع قطعاً سهلة الارتداء، وأنيقة ودقيقة.

4- حدثينا عن تجربتك في BASEL ؟

كانت تجربة لا تصدق. أتيحت لنا الفرصة للعرض في القاعة الأولى مع أكبر العلامات التجارية للمجوهرات والساعات، وتلقينا ردود فعل جيدة جداً من الصحافة ومن المشترين. وبحلول نهاية العرض، كان الناس يشيرون لنا على "المربع الأصفر".

5- كيف تكشف مجموعتك عن شخصيتك؟

المجموعة غنية بالألوان ومفرحة ومتفائلة بالحياة، أي إنها انعكاس للحياة ولمفهوم بوتيكنا للألوان بالأصفر المشرق والأبيض.

6- في المجموعة قطع جريئة رائعة. ماذا كان مصدر إلهامك؟

كلبنانية المولد، أنا متأثرة بجذوري وبحضارتنا القديمة، حضارة الفينيقيين، الذين كانوا مسافرين من المستوى الرفيع، مما نتج منه ثقافة غنية جداً.

وقد أنشأوا الأبجدية. وكانوا تجاراً مميّزين ومبدعين في مجال المجوهرات في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وما وراءه واستخدموا كلّ التقنيات التي لا تزال تستخدم في إنتاج المجوهرات في الوقت الحاضر، مثل التحبيب والتنقيش، واستخدموا الأحجار الملونة الزاهية، وعلى رأسها العقيق، اللازوردي، والعقيق واليشب. وتضمنت الأشكال الأوراق، والذرة، والعنب .... تصاميم مستلهمة من الطبيعة.

ما ألهمني أيضا هو التاريخ الغني بالحضارة. "أوروبا" ملهمة عظيمة بالنسبة لي، وهي أميرة فينيقية أعطت اسمها للقارة، وأصبحت شعاراً للقارة. وحتى على اليورو الجديد تظهر صورة "أوروبا" التي كانت جميلة جداً ومغرية. المجوهرات أيضاً متعلقة بالحب والإغواء.

7- ما هي بعض العقبات التي واجهتها في تصميم المجوهرات والوصول إلى عالمية BASEL؟

في بناء العمل التجاري هناك دائماً عقبات، عقبة رئيسية منها هي الوقت. لقاء الناس يحتاج وقتاً، كذلك العمل الخلّاق، وطبعاً الإنتاج والتسليم في الوقت المحدد.

8- كيف تصفين ذوقك في الأزياء؟

كلاسيكيّ ولكنه عصري.

9- أخبرينا المزيد عن مجموعتك، عن الألوان والأشكال.

في الوقت الحالي، لديّ 9 مجموعات أضيف إليها كلّ موسم.

هارد كاندي: مجموعة تتمحور حول أحجار كريمة وسطية بقصة "روز"، تتوفر في مدى واسع من الألوان والأحجار الكريمة. ويمكن ارتداء هذه المجموعة البهيجة لكل مزاج ومناسبة، ويمكن تخصيصها وفقاً لما يريده الزبون.

دايموند تاتو: تعنى المجموعة بإبراز البشرة عبر المجوهرات والحلي. يمكن ارتداؤها كطبقة بشرة ثانية.

كاندي بوب: تبرز المجموعة الخرز واللؤلؤ الكلاسيكي الدائري بلمسة عصرية. إنها طريقة مختلفة لارتداء اللؤلؤ والخرز الملون.

كريستالين: مجموعة متألقة متوهجة.

وندرلاند: مجموعة تبرز سحر الفراشات وزهور البانسيه بأجنحة وبتلات ملونة.

سيكريت غاردن: قطع متميزة فريدة من نوعها، تشيد بالطبيعة من خلال قطع شاعرية تجمع بين الأناقة والحداثة.

ماذر نيتشر : مجموعة تضم 3 حيوانات بأبعاد. تمثيل حي للطبيعة عبر مخلوقات جميلة. يمكنك رؤية الحيوانات الأليفة على أظافرك طوال اليوم.

ستارلايت: هذه المجموعة مصقولة بنجمة من 8 رؤوس، وهو ما يمثل النجم الشمالي. نجم الحظ سيشع عليك.

سن شاين: مجموعة تتكون من 16 تجسيداً مدبباً أنيقاً للشمس.

10- ما هي بعض الأفكار والمشاريع المستقبلية الأخرى؟

هناك عدد كبير جداً منها على القائمة. نحن مدرجون في انتظار العديد من المعارض في جميع أنحاء العالم. والمعرض القادم سيكون في لاس فيغاس.

11- هذا المجال متعلق بالمخاطرة واتباع إحساسك. كيف تشعرين حيال المخاطرة؟

صحيح أن علينا اتخاذ مخاطر كبيرة في مجال العمل ولكن عليك أن تحاولي دائماً.

عدت أنا وزوجي إلى لبنان، وافتتحنا "بوتيك" لدينا. ثم عندما ساء الوضع في لبنان، افتتحنا "أتيليه" خاصاً بنا.

كما أن العرض في Basel في القاعة الأولى مع كوننا علامة تجارية صغيرة جداً، وكان مخاطرة كبيرة أيضاً.