بالصور والفيديو..عزبة أحمد سليمان الأثرية بكفر الشيخ تشكو تراكم القمامة

تحولت عزبة أحمد سليمان بمدينة فوة إلى مقالب للقمامة مما أدى إلى انتشار الناموس والقمامة بمدخل العزبة خلف الشارع الرئيسى للمدينة، بالإضافة إلى ردم المصرف بالقمامة بدلاً من الردم، هذا ما أكده الأهالى ونفاه المسئولون بمجلس مدينة فوة.

أكد محمد حسن على، من أهالى العزبة، أنه يتم حرق القمامة التى تتراكم بجوار منازل العزبة ويتضرر منها أطفالنا، ناهيك عن وجود مياه الصرف بجوار منازلنا بالمصرف الذى تم ردمه ولكن لم تتم مساواته وإكمال عملية الردم وتقدمنا بشكاوى عدة مرات للمسئولين بمجلس المدينة فلم نجد استجابة، على حد قوله.

وأضاف حسن أحمد، من أهالى فوة، أن هناك محاولات لتحويل حوالى فدانين من الأراضى الزراعية المجاورة للمصرف الذى تم ردمه لمساكن بالمخالفة لاتجاه الدولة لذا نطالب المحافظ بالتحقق من الأمر وإذا ما كانت داخل الحيز العمرانى الجديد للمدينة أم لا؟

من جهتها، أكدت جيهان طالية، مسئولة المرأة بالمجلس المصرى للقيادات الشبابية، أن ردم المصرف المجاور لعزبة أحمد سليمان غير مطابق للمواصفات الفنية ومعظم المواسير التى تم وضعها محطمة، ولا توجد بيارات كافية لتسليك المواسير فى حالة انسدادها.



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القمامة متراكمة خلف الشارع الرئيسى بفوة



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القمامة على المصرف الذى تم ردمه



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آثار القمامة بجوار منازل العزبة والتى يتم محاولة إخفائها



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جانب من القمامة والأراضى الزراعية التى سيتم تحويلها لمنازل



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القمامة بالمصرف بجوار عزبة أحمد سليمان بفوة



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مياه الصرف بالمصرف الذى تم ردمه



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جانب من القمامة



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إحدى البيارات بالمصرف الذى تم تغطيته