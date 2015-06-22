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ضبط متهم بسرقة الوقود من خط أنابيب رئيسى فى الفيوم

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ضبط متهم بسرقة الوقود من خط أنابيب رئيسى فى الفيوم ضبط متهم بسرقة الوقود من خط أنابيب رئيسى فى الفيوم
تمكنت حملة بإشراف مصطفى القيسى نائب وكيل وزارة بالفيوم من ضبط "سيد.ر.خ" لاتهامه بتركيب محبس "3 بوصة" فى الخط الرئيسى للمواد البترولية والمار أمام منزله بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم والقادم من محطة التبين إلى مدينة سنورس بغرض سرقة المواد البترولية على فترات.

وباستجوابه اعترف المتهم بأنه كان يسرق المواد البترولية الخام وتعبئتها فى الفناطيس والخزانات كبيرة الحجم والبراميل وبيعها فى السوق السوداء.. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى محمد أحمد سطوحى مدير نيابة مركز الفيوم الذى باشر التحقيق تحت شراف المستشار ايمن ممدوح المحامى العام لنيابات الفيوم .

وأكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم استمرار الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدى على المال العام وأملاك الدولة مشيرًا إلى تكاتف كل الجهود واستمرار الحملات لاستعادة هيبة الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
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مصر 365

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