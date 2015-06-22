"الأزهر" يستنكر محاولات عرض فيلم مسىء للنبى فى هولندا

استنكر الأزهر الشريف بشدة مساعى النائب فى البرلمان الهولندى، جيرت فيلدرز، المعروف بعدائه للإسلام، لعرض فيلم كارتونى مسىء للنبى - صلى الله عليه وسلم - مؤكدا أن مثل هذه المحاولات المغرضة تعد استفزازا واضحا للمسلين، وتخالف ما يعتنقه الغرب ذاته من احترام قيم الإخاء والمساواة والسلام.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان اليوم، أنه من شأن بث هذا الفيلم المسىء إثارة موجة غضب من قبل المسلمين الغاضبين من ذلك الأمر على مستوى العالم، وهو أمر لا رابح من ورائه سوى الإرهاب الأسود الذى يستغل مثل هذه الأحداث لإشاعة العنف وزعزعة استقرار السلم والأمن العالميين.

وثمن الأزهر الشريف الموقف الرافض لبث الفيلم المسىء من قبل البرلمان والتليفزيون الهولنديين حتى الآن، ويؤكد أن تذرع منتج هذا الفيلم بدعاوى حرية الرأى والتعبير فى غير موضعه، وذلك لأن مثل هذه الأعمال لا تعبر إلا عن الكراهية، فضلا عن كونها تتنافى مع احترام معتقدات الآخر وقبول ثقافته ومراعاة مشاعره.