الكشف عن – إبراهيم سعيد يحكي.. لماذا طرده الجوهري من معسكر أمم إفريقيا وأعاده لمصر!

منذ 2002 وتلك القصة غير مؤكدة. لماذا طرد محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر وقتها نجم دفاع الفريق إبراهيم سعيد وأعاده من مالي إلى مصر قبل ساعات من انطلاق كأس أمم إفريقيا؟

اليوم أجاب إبراهيم سعيد على هذا الأمر عبر قناة MBC Masr 2.

وقال إبراهيم سعيد: "شاف معايا مزة!".

سر

هذا الأمر كان في طي الكتمان. لم يعلن أي فرد من منتخب مصر قط عن لماذا تم طرد إبراهيم سعيد من معسكر الفريق في مالي.

الطرد كان قرارا يقول إن هناك فعلا ليس عادي قام به إبراهيم سعيد.

ذلك خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن مركز قلب الدفاع كان هشا في منتخب مصر لا سيما وأن هاني سعيد تم إيقافه وقتها بسبب تحليل مواد منشطة.

حين تم سؤال هاني رمزي قائد المنتخب وقتها عن سبب طرد إبراهيم قال آنذاك إن اللاعب تأخر فقط في الذهاب إلى سريره.

ظهرت الكثير من الشائعات، بين أن إبراهيم رفض مناداة هاني رمزي بلقب كابتن فتطور الأمر بينهما إلى مشادة مع قائد المنتخب، ليتدخل الجنرال الجوهري.

وقيل إن اللاعب سهر بعيدا عن المعسكر ولم يعد إلى غرفته إلا بعد الـ12 مساء.

كابتن محمود الجوهري قد رفض الإفصاح عن السبب الذي دفعه لطرد إبراهيم سعيد.

واكتفى محمد أبو العز الإداري في منتخب مصر وقتها بالتحدث عن قرار الجوهري.

وأفصح أبو العز في حديث لقناة CBC Two منذ أشهر "وقت علم إبراهيم سعيد بالقرار ارتجف وأخذ يبكي. سقط أرضا وظل محمود الجوهري ثابتا".

وأكمل أبو العز "بعد رحيل إبراهيم سعيد من الغرفة كان الجوهري بدوره قد تأثر وأخذ يسأل، هل نستمر في قرارنا أم نتراجع فيه قبل أن يعود اللاعب إلى مصر؟".

وأتم "أصر في النهاية الجوهري على قراره وانتهى الأمر".

في تلك البطولة لعب عمرو فهيم كقلب دفاع أساسي مع منتخب مصر أمام الكاميرون في الدور الثاني.

وفي تلك البطولة ظهر وائل جمعة كبديل ليبدأ هيمنته بعد ذلك على مركز قلب الدفاع الأبرز في منتخب مصر.