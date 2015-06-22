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الثعالب تهاجم سكان منطقة ابو سيال فى السويس

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يعانى أفراد نحو 200 أسرة يقطنون منطقة ابو سيال التابعة لحي الجناين بالسويس من تزايد الثعالب التى تهدد معيشتهم بهجومها فجرا على مساكنهم وقتلها والتهامها للطيور فى العشش، فضلا عن مهاجمتها الأطفال حتى كادت تفتك باحدهم فى الأيام الماضية.

اليوم السابع -6 -2015

وقالت "أم صبحي" من سكان المنطقة بأن سوء حظها جعل منزلها محاط ببيوت تحت الإنشاء، تحولت مستوطنة للثعالب التى قتلت 12 جوز حمام، و7 دجاجات والتهمت بط، وكتاكيت.

اليوم السابع -6 -2015

وروى "عادل موسى" - عامل بمشروع خدمي فى الديوان العام لمحافظة السويس وأحد المقيمين بقرية ابو سيال ما آلت إليه احوالهم وما تكبدوه من خسائر بسبب الثعالب، فقال لـ"اليوم السابع": الثعالب تعيش فى زراعات القمح والذرة،وبعد الحصاد وجدنا عدد كبير من الحفر فى الارض، وكمية كبيرة من مخلفات واجنحة وريش الطيور، وعرفنا ان الحفر هى مخابئ للثعالب لتصطاد الطيور حين تنزل الى الزراعات مرة أخرى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

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مصر 365