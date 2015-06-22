أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. الكنافة الرش والقطايف تنعش سوق حلويات رمضان بالإسماعيلية

Google+ Print
يجلس سيد العيسوى أمام صينية نحاسية يرص عليها أقراص "قطايف" لتسويتها لتكون وصيفة مائدة الحلويات فى شهر رمضان.

الكنافة والقطايف هما من أكثر الحلويات تفضيلا للصائمين خلال رمضان، تقام لهما شوادر خاصة فى شوارع مدينة الإسماعيلية بالرغم من قلة عددها لصناعة الكنافة اليدوى مقارنة بالمصنعة بشكل آلى.

يقول سيد العيسوى بائع فى أكبر شادر للكنافة والقطايف بحى الشهداء بمدينة الإسماعيلية "الكنافة بالمصنعة بالماكينة أو الآلية موجودة طوال العام ولكن فى رمضان هناك مكانة خاصة للكنافة الرش".

ويضيف "الكنافة الآلى سمكها رفيع وتستخدم أكثر فى المطاعم ومصانع الحلويات ولكن فى رمضان يفضل الناس الكنافة الرش لأنها سميكة وخيوطها طرية عند التسوية".

ويقول العيسوى " الكنافة ارتفعت جنيها واحدا عن العام الماضى بسبب غلو سعر الدقيق وأنابيب البوتاجاز ورواتب الصنايعية".

بجوار العيسوى يقف رجلان يرتديان واقيا قماشيا لحماية الملابس من قطع العجين المتناثرة، ويقف السيد على فرن الكنافة البلدى، وتدور يده بكوز رش العجين على الصينية النحاسية، ليرسم دوائر متوازية، ويتركها دقيقة حتى تنضج ويجمعها على طرف الصينية دقائق قبل أن تنقل لميزان البيع.

وتصنع الكنافة من خليط بين الدقيق والماء واللبن توضع فى كوب به ثقوب من أسفل، ينزل منها العجين على النار و ترفع بيد الصانع من النار، ولكنها بدأت تصنع آليا وخصصت سكينة حديدة لإزالة الكنافة عن النار بعد دقائق من التسوية.

وعلى رغم أن الكنافة موجودة طوال العام فإن نسبة بيعها ترتفع كثيرا خلال شهر رمضان كملكة موائد الحلويات أما وصيفتها "القطايف" فهى تقريبا مصنوعة من المكونات ذاتها إلا أنها حافظت على الطابع اليدوى لتصنيعها و أشهر أنواعها العصافيرى لصغر حجمها، و تختلف حشوة القطايف حسب قدرة الزبون بدءًا من الفول السودانى إلى الزبيب والمكسرات .

ويقول محمد حسين بائع صاحب شادر للكنافة والقطائف بعرايشية ، "هناك زبائن للقطايف طوال العام ولكن فى أيام محددة فى الأسبوع ولكن مع قدوم رمضان ينتعش السوق".

ومراعاة للأذواق المختلفة، يبيع حسين نوعى الكنافة البلدى والآلى، ويقول "الكنافة الآلى موجودة على طول ولكن مع رمضان الطعم بيختلف بالكنافة الرش".
>

الكنافة ملكة موائد الحلويات فى رمضان -اليوم السابع -6 -2015
>

الكنافة ملكة موائد الحلويات فى رمضان

صانع كنافة رش بمدينة الإسماعيلية -اليوم السابع -6 -2015
>

صانع كنافة رش بمدينة الإسماعيلية

القطايف العصافيرى أكثر الأنواع تفضيلا -اليوم السابع -6 -2015
>

القطايف العصافيرى أكثر الأنواع تفضيلا

وبائن يقفون لشراء الكنافة والقطايف المصنعة يدويا -اليوم السابع -6 -2015
>

وبائن يقفون لشراء الكنافة والقطايف المصنعة يدويا

رغم توفر الكنافة طوال العام إلا أن شهر رمضان يعطيها مذاقًا مختلفًا -اليوم السابع -6 -2015
>

رغم توفر الكنافة طوال العام إلا أن شهر رمضان يعطيها مذاقًا مختلفًا

احتفظت القطايف بطابع الصناعة اليدوية -اليوم السابع -6 -2015
>

احتفظت القطايف بطابع الصناعة اليدوية

الكنافة ترش من كوب به ثقوب إلى النار -اليوم السابع -6 -2015
>

الكنافة ترش من كوب به ثقوب إلى النار

لشوادر الكنافة طابع خاص وتزين خلفياتها برسوم رمضانية -اليوم السابع -6 -2015
>

لشوادر الكنافة طابع خاص وتزين خلفياتها برسوم رمضانية

عجين الكنافة يتكون من خليط الدقيق والماء واللبن -اليوم السابع -6 -2015
>

عجين الكنافة يتكون من خليط الدقيق والماء واللبن

تمتاز الكنافة اليدوية بسمك خيوطها -اليوم السابع -6 -2015
>

تمتاز الكنافة اليدوية بسمك خيوطها


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة

الدفع بـ20 سيارة لبيع الأغذية بأسعار مخفضة في القاهرة