بالفيديو والصور.. الكنافة الرش والقطايف تنعش سوق حلويات رمضان بالإسماعيلية

يجلس سيد العيسوى أمام صينية نحاسية يرص عليها أقراص "قطايف" لتسويتها لتكون وصيفة مائدة الحلويات فى شهر رمضان.

الكنافة والقطايف هما من أكثر الحلويات تفضيلا للصائمين خلال رمضان، تقام لهما شوادر خاصة فى شوارع مدينة الإسماعيلية بالرغم من قلة عددها لصناعة الكنافة اليدوى مقارنة بالمصنعة بشكل آلى.

يقول سيد العيسوى بائع فى أكبر شادر للكنافة والقطايف بحى الشهداء بمدينة الإسماعيلية "الكنافة بالمصنعة بالماكينة أو الآلية موجودة طوال العام ولكن فى رمضان هناك مكانة خاصة للكنافة الرش".

ويضيف "الكنافة الآلى سمكها رفيع وتستخدم أكثر فى المطاعم ومصانع الحلويات ولكن فى رمضان يفضل الناس الكنافة الرش لأنها سميكة وخيوطها طرية عند التسوية".

ويقول العيسوى "أسعار الكنافة ارتفعت جنيها واحدا عن العام الماضى بسبب غلو سعر الدقيق وأنابيب البوتاجاز ورواتب الصنايعية".

بجوار العيسوى يقف رجلان يرتديان واقيا قماشيا لحماية الملابس من قطع العجين المتناثرة، ويقف السيد على فرن الكنافة البلدى، وتدور يده بكوز رش العجين على الصينية النحاسية، ليرسم دوائر متوازية، ويتركها دقيقة حتى تنضج ويجمعها على طرف الصينية دقائق قبل أن تنقل لميزان البيع.

وتصنع الكنافة من خليط بين الدقيق والماء واللبن توضع فى كوب به ثقوب من أسفل، ينزل منها العجين على النار و ترفع بيد الصانع من النار، ولكنها بدأت تصنع آليا وخصصت سكينة حديدة لإزالة الكنافة عن النار بعد دقائق من التسوية.

وعلى رغم أن الكنافة موجودة طوال العام فإن نسبة بيعها ترتفع كثيرا خلال شهر رمضان كملكة موائد الحلويات أما وصيفتها "القطايف" فهى تقريبا مصنوعة من المكونات ذاتها إلا أنها حافظت على الطابع اليدوى لتصنيعها و أشهر أنواعها العصافيرى لصغر حجمها، و تختلف حشوة القطايف حسب قدرة الزبون بدءًا من الفول السودانى إلى الزبيب والمكسرات .

ويقول محمد حسين بائع صاحب شادر للكنافة والقطائف بعرايشية مصر، "هناك زبائن للقطايف طوال العام ولكن فى أيام محددة فى الأسبوع ولكن مع قدوم رمضان ينتعش السوق".

ومراعاة للأذواق المختلفة، يبيع حسين نوعى الكنافة البلدى والآلى، ويقول "الكنافة الآلى موجودة على طول ولكن مع رمضان الطعم بيختلف بالكنافة الرش".

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الكنافة ملكة موائد الحلويات فى رمضان



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صانع كنافة رش بمدينة الإسماعيلية



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القطايف العصافيرى أكثر الأنواع تفضيلا



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وبائن يقفون لشراء الكنافة والقطايف المصنعة يدويا



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رغم توفر الكنافة طوال العام إلا أن شهر رمضان يعطيها مذاقًا مختلفًا



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احتفظت القطايف بطابع الصناعة اليدوية



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الكنافة ترش من كوب به ثقوب إلى النار



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لشوادر الكنافة طابع خاص وتزين خلفياتها برسوم رمضانية



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عجين الكنافة يتكون من خليط الدقيق والماء واللبن



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تمتاز الكنافة اليدوية بسمك خيوطها