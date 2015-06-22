لو مش بتحب الزبادى.. الألبان البديل الأمثل فى السحور

وكشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن فوائد عديدة للألبان، حيث ذكرت دراسة مثيرة أشرف عليها باحثون من مستشفى بريجهام للنساء أن تناول كوب من اللبن يوميًا يحد من خطر إصابة السيدات بالتهابات المفاصل.
كما ثبتت فوائده على السيدات الحوامل والأجنة، حيث ذكرت دراسة جديدة نشرت بدورية " European Journal of Clinical Nutrition" أن تناول السيدات الحوامل كوبًا كبيرًا من اللبن يوميًا له تأثيرات إيجابية عديدة ويساهم فى زيادة طول الأطفال خلال المراحل العمرية اللاحقة.
كما كشف فريق من الباحثين البريطانيين فى جمعية أمراض الغدد الصماء عن أن تناول كوبين من اللبن بحجم 250 مللى للكوب الواحد، بشكل يومى صباحا ومساء، يضمن لك تكوين عضلات مفتولة وقوية، وذلك حسبما نشر بدورية " Endocrine Abstracts"، وكما كشفت دراسة مثيرة نشرت مؤخراً أن الشعوب الأكثر تناولاً للألبان، هى الأكثر فوزاً بجائزة نوبل.
الجدير بالذكر أن الزبادى له فوائد صحية مثيرة أيضاً ، وأثبت الأبحاث الطبية الحديثة أن الزبادى يساهم فى محاربة السرطان ويحميك من العدوى والتسمم الغذائى وقرحة المعدة ويسهل الهضم، وكما أنه مفيد للطلاب حيث يقوى مخهم ويحسن ذاكرتهم، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.