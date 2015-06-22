«اللجنة الاقتصادية» توافق على إنشاء شركة مساهمة لمشروعات إضافة وحدات انتاج الكهرباء

وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية خلال إجتماعها اليوم على إنشاء شركة مساهمة مصرية لمشروعات إضافة وحدات إنتاج الكهرباء لمواجهة أحمال صيف 2015، مع عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء الشركة المشار إليها.

وقد تم التأكيد على أن الشركة سوف تتملك وتدير تلك المشروعات، وتتكون أصولها من التكلفة الإستثمارية لتلك الوحدات، بالإضافة إلى الإستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات لتحويلها إلى دورات مركبة كمرحلة ثانية، كما تتكون حقوق الملكية من مساهمة وزارة المالية والقروض التي يتم الحصول عليها لاستكمال تكلفة هذه المشروعات.

كما تمت الإشارة إلى أن تكلفة وحدة الطاقة المنتجة من هذه المشروعات، سوف تتطلب تحديد تعريفة عادلة لسعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من هذه الوحدات، حتى يمكن تحقيق عائد مناسب على رأس المال، يساهم في إمكانية طرح جزء من أسهم تلك الشركة كطرح عام في البورصة المصرية للشعب المصري، تماشياً مع توجه الدولة نحو تمكين أفراد الشعب من المشاركة في المشروعات القومية.

وعقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية إجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء : التجارة، التخطيط، التموين، الكهرباء، المالية، التعاون، النقل، الإستثمار.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض الجهود التي تبذل في ملف الكهرباء لرفع القدرات الحالية ومواجهة تزايد الإستهلاك، حيث تم متابعة خطوات تنفيذ بنود التعاقد بين شركة سيمنس العالمية والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات.

كما تم متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بتعاقد شركة سيمنس العالمية مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن مشروع إنشاء وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بإجمالي سعة 2000 ميجاوات، و قيام شركة سيمنس بإنشاء مصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح، بطاقة 300 شفرة سنوياً لعدد مائة توربينة، بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنوياً.

وفي سياق متصل، تم خلال الإجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية، من نظام الدورة البسيطة، إلى نظام الدورة المركبة، والتي تقوم بتنفيذها شركة إنسالدو إنرجيا الإيطالية، بحيث تصبح قدرة الوحدة البخارية المضافة 340 ميجاوات، وذلك بتكلفة إستثمارية تصل إلى نحو 242 مليون دولار، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهراً، تنتهي في يوليو 2017.