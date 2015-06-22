صورة - الكشف عن .. فريق أسطوري ضائع من أرسنال بسبب فينجر

يمني جمهور أرسنال نفسه بألا يتحول جيوفري كوندوجبيا إلى لاعب أسطوري بعد انضمامه لإنتر ميلان حتى لا يدخل في قائمة فريق أسطوري ضائع من المدفعجية.

كوندوجبيا كان أحد اللاعبين الذين راقبهم أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال والتحق بالنيراتزوري في صفقة مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

وانضم بذلك كوندوجبيا إلى تشكيل تاريخي ضائع من أرسنال يضم نجوم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ورصدت صحيفة (دايلي ميل) تقريرا حول تشكيل لو كان أرسنال نجح في ضم هؤلاء اللاعبين بدلا من أن يتجاهلهم لسيطر على العالم وليس فقط إنجلترا في العقد الأخير.

ويستعرض FilGoal.com التشكيل كاملا بالبدلاء..

- بيتر تشك (تشيلسي)

يقول تشك في تصريحات سابقة: "قبل انتقالي إلى رين كان مسؤولو أرسنال يتابعونني عن قرب ولم أتمكن من استخراج تصريح العمل وفشل انضمامي للمدفعجية".

وأضاف "رئيس الكشافة في حينه لم يعتقد بأنني جيد بما فيه الكفاية لألعاب لأرسنال. وهذا ما حدث".

- جيرارد بيكيه (برشلونة)

قال أرسن فينجر في تصريحات سابقة: "ذهبنا إلى برشلونة للتعاقد مع بيكيه وليونيل ميسي وسسك فابريجاس.. لكن الأخير فقط هو من أقنعنا لضمه".

- فينسنت كومباني (مانشستر سيتي)

"كان لي لقاءات مع بوتراجينيو في ريال مدريد وأيضا قادة برشلونة وحتى أرسن فينجر في أرسنال" هكذا صرح جاسكويس ليكنشتين وكيل أعماله في حوار له بجريدة (فيوتبول) البلجيكية في 2006.

وأضاف "كومباني يرى أنه لن يذهب إلى ناد ليصبح رقم ثلاثة أو أربعة ولهذا اختار الانتقال إلى هامبورج".

- كوندوجبيا (موناكو)

اللاعب الشاب صاحب الـ22 عاما كان قريبا من أرسنال ويجيد في المركز الذي مازال المدفعجية يبحثون فيه عن خليفة باتريك فييرا.. وصل سعره إلى 25 مليون استرليني فكان من نصيب إنتر.

- يايا توريه (مانشستر سيتي)

"هذا اللاعب في قمة قائمتي التي أندم على عدم ضمهم" هكذا قال عنه أرسن فينجر. فاللاعب خضع لاختبار وارتدى قميص أرسنال في مباراة ودية عام 2003 لكن لم يتم التعاقد معه.

- أنخل دي ماريا (مانشستر يونايتد)

الجناح الأرجنتيني الذي وصل سعره الآن إلى 60 مليون استرليني كان على وشك الانضمام لأرسنال مجانا.

ويقول فينجر: "كنا سنضم دي ماريا في عامه الـ17 لكنه فشل في استخراج تصريح العمل فانتقل للبرتغال ومنه إلى ريال مدريد".

- جاريث بيل (ريال مدريد)

"كان خطأ كبيرا عندما رفضت ضم جاريث بيل الظهير الأيسر في صفوف ساوثامبتون في 2006" هكذا يرى فينجر لكن متأخرا.

أغلى لاعب في العالم الآن كان أمام فينجر ضمه لكنه رأى أن أشلي كول وجيل كليتشي في موقع الظهير الأيسر كفيلين بشغر هذا المركز.

- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)

الندم الأكبر في حياة فينجر عندما كان قريبا من شراء رونالدو مقابل أربعة ملايين استرليني وتقرر ارتدائه القميص رقم 9 بحسب تصريحات المدرب الفرنسي.

لكن فجأة انقلبت الصفقة وتدخل كارلوس كيروش مساعد أليكس فيرجسون في الصفقة لأنه كان يعرفه منذ أن كان لاعبا في سبورتنج.

هذه رواية فينجر.

- ليونيل ميسي (برشلونة)

التقارير أشارت في وقت سابق أن السبب الرئيسي لعدم انضمام ميسي الذي كان عمره 16 عاما لأرسنال هو عدم قدرة فينجر في توفير مسكن له هو وعائلته في لندن.

لكن المدرب فينجر صرح قائلا: "أعتقد أن السبب كان أكبر من ذلك وهو أن اللاعب لم يكن مهتما بهذه الخطوة .. لأنها نفس الفترة التي نجحنا فيها في ضم فابريجاس وكلاهما كان في نفس الفريق".

وأضاف "الصفقة فشلت لأنه أراد البقاء في برشلونة وليس بخصوص شقة كما قيل".

- ديديه دروجبا (تشيلسي)

قال فينجر في تصريح سابق إنه ربما رفض شراء دروجبا مقابل 100 ألف استرليني كانت أكثر القرارات خطأ.

دروجبا كان لاعبا في صفوف لومان الفرنسي الذي اعتاد فينجر أن يتابعه. انتقل إلى مارسيليا ومنه إلى تشيلسي مقابل 24 مليون استرليني.

وأضاف فينجر "تابعناه جيدا في لومان.. لسنا فقط بل العديد من الأندية لكن رأينا أنه لم يكن جاهزا بما فيه الكفاية للعب لأرسنال".

- زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان)

لا يحظى العديد من المراهقين في عامهم الـ16 على فرصة الاختبار في أرسنال .. لكن إبراهيموفيتش ليس مثل الأخرين.

يقول زلاتان: "فينجر منحني القميص رقم 9 وكُتب عليه اسمي فكنت أشعر بشيء رائع .. ارتديته والتقيت الصور به لكنه لم يقدم لي أي عرض رسمي".

وأضاف "قال لي فينجر أرني كم أنت لاعب رائع .. أريد أن أشاهد قدراتك وإمكاناتك". وتابع "لم أصدق هذا .. كنت مثل، زلاتان لا يخضع للاختبارات"!

------

* هذه القائمة الأساسية لكن البدلاء ستجد أن روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق الذي قال عام 2007: "جاهز للعب في إنجلترا وسيكون أرسنال خياري الأول لمجاورة زملائه إدو وجيلبرتو سيلفا".

* صامويل إيتو يقول في تصريحات قديمة لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "كنت قريبا من التوقيع لأرسنال بعد الظهر.. لكني قابلت لويس أراجونيس رئيس نادي ريال مايوركا والذي أشكره على اختياري القرار الصحيح والذي ساهم في انتقالي لبرشلونة لاحقا".

* هاري كين كان لاعبا في صفوف أرسنال عندما كان عمره ثماني سنوات لكنه انتقال للجار للدود توتنام وأصبح هداف الدوري الإنجليزي حاليا.

هاري كين على اليسار جلوسا.

* رود فالن نيستلروي - قال فيرجسون في سيرته الذاتية: "سمعت فينجر يقول إنه كان قريبا من التعاقد مع نيستلروي لكنه رأى أنه ليس جيد كفاية للانضمام لفريقه".

* مايكل إيسيان كان واحدا من النجوم الذين فرط فينجر في التعاقد معهم.