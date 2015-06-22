بالصور.. البطيخ السيناوى الخالى من الكيماويات يكسب فى رمضان

استطاع "البطيخ" السيناوى المنتج من مزارع قرى غرب العريش أن يكون الأعلى فى استهلاك أبناء شمال سيناء للبطيخ خلال شهر رمضان، وتناوله على الإفطار، لأنه الوحيد الذى يزرع على مياه طبيعية، ولايتم التدخل فى زراعته بإضافة مواد عضويه وكيماوية لسرعة نضجه.

ويتم زراعة البطيخ السيناوى فى مزارع بمناطق رمليه منخفضه ويعتد فى سقيه على مياه جوفية طبيعية قريبة من سطح الأرض.

قال "محمد أبو جرير" أحد المزراعين بمنطقة "مزار" غرب العريش أنه يتم زراعته بقرى الروضه ومزار وسبيكه والجنادل ومصفق والمناطق المجاورة لها، ويقوم الأهالى بأختيار مناطق منخفضه ويجهزونها بحفر اضافى لمساحة فضاء يطلقون عليها اسم "سرداب"، ثم يقومون بزرع البطيخ الذى يتغذى ويشرب بشكل مباشر من المياه الجوفية وخلال 3 شهور ينضج.

واشار أبوجرير إلى أن غالبية الأهالى يقومون بزراعة البطيخ الذى يلقى سوقا رائجا، حيث يأتيهم الزبائن لشراءه والفائض يقوم الشباب بعرضه على الطريق الدولى، ويقبل عليه المسافرون على طريق العريش القنطرة.

وأشار أحمد سالم إلى أنه يحرص على شراء البطيخ من هذه المناطق لتناولة فى رمضان بمقابل جنيهيان للكيلو، لافتا إلى أن هذا البطيخ يختلف عن غيره أنه مضمون وطعمه مميز، كما أنه خال من أى عناصر قد تضر الصحة.

وتحولت عملية بيع البطيخ إلى موسم سنوى للشباب بهذه المناطق، وقال عدد منهم أنهم يقومون بالبيع على الطريق الدولى السريع ويجد منتجهم إقبالا ويحقق دخلا مناسبا لهم.



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البطيخ السيناوى الخالى من الكيماويات يكسب فى رمضان



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زراعة البطيخ السيناوى فى مزارع بمناطق رمليه منخفضه



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غالبية الأهالي يقومون بزراعة البطيخ