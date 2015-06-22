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نظام غذائى متوازن يفقدك من 2 إلى 4 كيلو فى الأسبوع خلال شهر رمضان

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نظام غذائى متوازن يفقدك من 2 إلى 4 كيلو فى الأسبوع خلال شهر رمضان نظام غذائى متوازن يفقدك من 2 إلى 4 كيلو فى الأسبوع خلال شهر رمضان
يعانى الكثيرون من زيادة الوزن أثناء شهر رمضان بسبب العادات الغذائية الخاطئة والإفراط فى تناول الطعام، رغم أنه يمكن استغلال الشهر الكريم فى التخلص من الوزن الزائد.

ولكن ما هو الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد فى شهر رمضان بدون حرمان؟
>وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، نظامًا غذائيًا لمدة 7 أيام، متكامل العناصر الغذائية وبدون حرمان من الحلويات، وهو:

1- وجبة الإفطار:


>

اليوم الأول:

نصف كيلو سمك مشوى + 5 معالق أرز + شوربة سمك + سلطة خضراء.
>

اليوم الثانى:

شوربة دجاج + نصف دجاجة مشوية + سلطة خضراء + 5 معالق أرز + طبق من الملوخية غير المضاف عليها .
>

اليوم الثالث:

قطعة من المكرونة بالبشاميل + طبق سلطة خضراء + شوربة لسان عصفور.
>

اليوم الرابع:

قطعة من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء + شوربة حسب الرغبة + خضار مسلوق.
>

اليوم الخامس:

5 قطع من السمبوسك المحشية باللحم + سلطة خضراء + شوربة طماطم .
>

اليوم السادس:

نصف دجاجة مشوية + 5 معالق من المكرونة + شوربة لسان عصفور + طبق من السلطة الخضراء كبير.
>اليوم السابع: محشى ورق عنب + قطعة لحمة مشوية + طبق سلطة خضراء + شوربة لسان عصفور.

2- وجبة إضافية بعد ثلاث ساعات من الصيام:


>قطعة من البسبوسة صغيرة الحجم أو الكنافة أو قطعة من البقلاوة أو أى نوع من أنواع الحلويات، ولكن بقطعة صغيرة أو طبق من الفواكه المشكلة.

3- وجبة السحور:


>نصف رغيف من العيش البلدى + 5 معالق من الفول أو بيضتين مسلوقتين أو قطعة من الجبن + كوب من الحليب + خيار و خس + كوب من الشاى + كوب من الزبادى+ ثمرة فاكهة .

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