نظام غذائى متوازن يفقدك من 2 إلى 4 كيلو فى الأسبوع خلال شهر رمضان

يعانى الكثيرون من زيادة الوزن أثناء شهر رمضان بسبب العادات الغذائية الخاطئة والإفراط فى تناول الطعام، رغم أنه يمكن استغلال الشهر الكريم فى التخلص من الوزن الزائد.

ولكن ما هو الحل الأمثل للتخلص من الوزن الزائد فى شهر رمضان بدون حرمان؟

>وحول هذا تقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، نظامًا غذائيًا لمدة 7 أيام، متكامل العناصر الغذائية وبدون حرمان من الحلويات، وهو:

1- وجبة الإفطار:

اليوم الأول:

اليوم الثانى:

اليوم الثالث:

اليوم الرابع:

اليوم الخامس:

اليوم السادس:

2- وجبة إضافية بعد ثلاث ساعات من الصيام:

3- وجبة السحور: