​بالصور.. ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص فى سرقة بطاريات أبراج المحمول

تمكنت وحدة مباحث مركز أدفو من ضبط كلاً من، المتهم حسان محمد قناوي 41 سنة عامل ومقيم الضبعة محافظة الاقصر ونجله وليد 15 سنة ومقيم بذات العنوان، والمتهم أحمد يوسف سعد 26 سنة عامل ومقيم بذات العنوان وذلك حال إستقلالهما السيارة رقم (43907) نقل قنا “ماركة تويوتا ” محملة بعدد ( 8 ) بطاريات خاصة بأبراج شركات المحمول .

بمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص بإرتكاب جرائم السرقة الخاصة بتلك الأبراج، وأضافوا بأنهم قامو بسرقة المضبوطات من منطقة الكرابة دائرة أدفو ،وبتطوير المناقشة أقروا بإرتكابهم وقائع سرقات المحاضر أرقام ( 6921 – 7260) لسنة 2015م، جنح مركز أدفو

تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 7747) جنح مركز أدفو لسنة 2015م، وجاري عرض المتهمين على النيابة.