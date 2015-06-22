مقتل 49 من “داعش” بنيران عراقية بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي

قتلت القوات العراقية المشتركة بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي 49 من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات عسكرية في أنحاء متفرقة بالعراق اليوم الإثنين دمرت خلالها أيضا العديد من آليات ومقار التنظيم.

وذكر بيان للعمليات المشتركة العراقية أن القوات التابعة قيادة عمليات بغداد قتلت خلال عملية تحرير ناحية الكرمة ومحيطها بالأنبار 17 إرهابيا ودمرت ثلاثة مقار للإرهابيين وثلاث عبوات ناسفة من مادة (سي فور) وعثرت على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة.

كما تمكنت قوات تابعة للشرطة الاتحادية ضمن قطاع عمليات دجلة من تدمير مركبة لتنظيم داعش الإرهابي وقتل من بداخلها في منطقة تل الشيخ مسعود كما تمكنت من تدمير سيارة تحمل رشاشا أحاديا وقتل 5 إرهابيين.

وأشار البيان إلى أن قيادة طيران الجيش نفذ 21 طلعة جوية على قواطع العمليات المختلفة فيما نفذ طيران التحالف الدولي 22 غارة بينها واحدة بقضاء “هيت” في الأنبار أسفرت عن تدمير مخبأ لداعش وثانية في “الحبانية” شرقي الرمادي أسفرت عن تدمير موقع إطلاق صواريخ للتنظيم وثالثة في “حديثة” غرب الرمادي أسفرت عن تدمير سيارة للتنظيم.

كما نفذ طيران التحالف ثلاث طلعات في “تلعفر” بمحافظة نينوى أسفرت عن قتل 4 إرهابيين وتدمير موقع لإطلاق قذائف “هاون” وخمس طلعات أخرى استهدفت الموصل بمحافظة نينوى أسفرت عن قتل 18 إرهابيا وتدمير رشاش ثقيل ومركبة للتنظيم ودراجة نارية وصاروخ وموقع “هاون”.

ولفت البيان إلى أن غارتي طيران التحالف على الرمادي أسفرتا عن تدمير مركبة ورشاش ثقيل وشفل (جرافة).. وأسفرت خمس طلعات أخريات على “زرة دشت” عن قتل 5 إرهابيين وتدمير مخبأين ورشاش ثقيل وموضع هاون ونفق وخمسة مواقع للعدو إضافة إلى ثلاث طلعات جوية في الشرقاط بصلاح الدين أسفرت عن تدمير 14 موقعا لتنظيم داعش وطلعة جوية في البغدادي بالأنبار أسفرت عن تدمير جرافة.