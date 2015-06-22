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السيسى يوجه بتدشين حملة قومية لتطوير المدارس خلال عطلة الصيف

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السيسى يوجه بتدشين حملة قومية لتطوير المدارس خلال عطلة الصيف السيسى يوجه بتدشين حملة قومية لتطوير المدارس خلال عطلة الصيف
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مع الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، ووَجَّهَ الرئيس بأهمية تدشين حملة قومية لتطوير ورفع كفاءة المدارس، والانتهاء من كافة أعمال التجديد خلال العطلة الصيفية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التربية والتعليم استعرض المشكلات الرئيسية التى تواجه العملية التعليمية بكافة عناصرها والخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الذى يرتكز على المدرسة، كأساس لإصلاح العملية التعليمية وتطويرها.

واستعرض الوزير جهود الوزارة لعلاج مشكلة ارتفاع كثافة الفصول، وعدم توافر بنية مدرسية آمنة، وعرض الخطوات الجارية لبناء 100 مدرسة قبل نهاية يونيو 2015، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال صيانة المدارس، بهدف تقليل الكثافة الطلابية، وتحسين جودة الأنشطة المدرسية.

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