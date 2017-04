هل تخطط كريس جينر لإعلان خطوبتها قريباً؟

كشف موقع Radar Online أن نجمة المجتمع الأمريكي Kris Jenner تخطط لإعلان خطوبتها قريباً لحبيبها Corey Gamble الذي يصغرها سناً.

ونقل الموقع عن مصدر مقرّب من Jenner قوله إنها: "بالرغم من أنها تؤكد أن العلاقة جادة بينها وبين Corey ، فإن الجميع مقتنعون بأنها تستغلّ هذا الشاب".

وأوضح المصدر أنّ Kris تبحث عن الطرق المناسبة للتفوق على طليقها الذي تحول إلى امرأة تدعى Caitlyn Jenner، خصوصاً أنها بحاجة إلى رجل إلى جانبها الآن، وتريد شخصاً عادياً وأكثر إنسانية.

وأكد أحد المقرّبين من Jenner أنها تعمل مع Gamble على إعداد العقود ووضع الشروط، لأنها تريد التحرك بسرعة كبيرة.

يشار إلى أن Kris Jenner و Bruce Jenner أعلنا في تشرين الأول/أكتوبر 2013 انفصالهما أثناء حلقة من مسلسلهما Keeping Up with the Kardashians، بعد أن تزوّجا في عام 1991 .

