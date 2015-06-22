أمبر روز تدخل في علاقة عاطفية جديدة

تعيش النجمة الأمريكية Amber Rose أجمل اللحظات الرومانسية بعد أن بدأت تواعد مغني الراب Machine Gun Kelly.

وكانت Amber البالغة من العمر 31 عاماً قد قالت سابقاً إنها لا تملك الوقت الكافي للدخول في أيّ علاقة غرامية حالياً، إلا أنّ Machine البالغ من العمر 25 عاماً قد غيّر لها كلّ أفكارها، على ما يبدو.

ونشرت عارضة الأزياء صورة جمعتها بحبيبها الجديد على صفحتها الرسمية، حيث يظهر الانسجام الكبير بين الثنائي.

وكان Machine قد نشر منذ أسبوع صورة لهما برفقة أصدقاء مشتركين وكانت يده تلتفّ حول عنقها.

يُذكر أنّ Amber Rose لديها ابن من حبيبها السابق Wiz Khalifa كما أن Machine Gun Kelly لديه ابنة من علاقة سابقة.

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