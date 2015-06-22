الرقابة العشوائية تشوّه المسلسلات المصرية والمخرجون يقاطعون التلفزيون المصري

فوجىء مخرجا مسلسلي "بين السرايات" و"ظرف أسود"، بوجود جمل حواريّة ومشاهد كاملة محذوفة من المسلسلين، ما أدّى إلى تشويه كبير للأحداث، حيث أصيب المشاهد بالتشتّت أثناء مشاهدة العملين على شاشة التلفزيون المصري.

وقد أرغم هذا التصرف مخرجي المسلسلين إلى دعوة الجمهور لمقاطعة مشاهدتهما على شاشة التلفزيون المصري ووصف المخرج سامح عبد العزيز مخرج مسلسل "بين السرايات" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" من يقطع المشاهد بـ"الغشيم"، ووجّه الجمهور لمشاهدة المسلسلات على قنوات أخرى.

وقام كذلك مخرج مسلسل "ظرف أسود" أحمد مدحت بكتابة تحذير اء فيه "لقد تم حذف جمل ومشاهد كاملة من الحلقتين الأولى والثانية أخلت بفهم المشاهد لسير وتسلسل الأحداث ودوافع الشخصيات، حدث هذا من رقابة ماسبيرو ومن شاهد الحلقة الثانية من مسلسل ظرف أسود لم يفهمها، كان يجب الإشارة والتوضيح".

وكان مدحت كتب من قبل عدة ساعات: "أرجو عدم متابعة مسلسلي "ظرف أسود" على قناة النيل للدراما، إذ أنّ هذه القناة لا تحترم حق المؤلف والمخرج وجميع العاملين بالمسلسل، حيث تم حذف وبتر بعض الجمل والمشاهد التي تؤثر على سير العمل ودوافع الشخصيات، آسف أنه يوجد شخصيات بهذه العقلية تعيش وسطنا هذه الأيام."

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