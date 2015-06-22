أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الرقابة العشوائية تشوّه المسلسلات المصرية والمخرجون يقاطعون التلفزيون المصري

Google+ Print
الرقابة العشوائية تشوّه المسلسلات المصرية والمخرجون يقاطعون التلفزيون المصري الرقابة العشوائية تشوّه المسلسلات المصرية والمخرجون يقاطعون التلفزيون المصري

الإثنين 22-06-2015 15:50

فوجىء مخرجا مسلسلي "بين السرايات" و"ظرف أسود"، بوجود جمل حواريّة ومشاهد كاملة محذوفة من المسلسلين، ما أدّى إلى تشويه كبير للأحداث، حيث أصيب المشاهد بالتشتّت أثناء مشاهدة العملين على شاشة التلفزيون المصري.
وقد أرغم هذا التصرف مخرجي المسلسلين إلى دعوة الجمهور لمقاطعة مشاهدتهما على شاشة التلفزيون المصري ووصف المخرج سامح عبد العزيز مخرج مسلسل "بين السرايات" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" من يقطع المشاهد بـ"الغشيم"، ووجّه الجمهور لمشاهدة المسلسلات على قنوات أخرى.
وقام كذلك مخرج مسلسل "ظرف أسود" أحمد مدحت بكتابة تحذير اء فيه "لقد تم حذف جمل ومشاهد كاملة من الحلقتين الأولى والثانية أخلت بفهم المشاهد لسير وتسلسل الأحداث ودوافع الشخصيات، حدث هذا من رقابة ماسبيرو ومن شاهد الحلقة الثانية من مسلسل ظرف أسود لم يفهمها، كان يجب الإشارة والتوضيح".
وكان مدحت كتب من قبل عدة ساعات: "أرجو عدم متابعة مسلسلي "ظرف أسود" على قناة النيل للدراما، إذ أنّ هذه القناة لا تحترم حق المؤلف والمخرج وجميع العاملين بالمسلسل، حيث تم حذف وبتر بعض الجمل والمشاهد التي تؤثر على سير العمل ودوافع الشخصيات، آسف أنه يوجد شخصيات بهذه العقلية تعيش وسطنا هذه الأيام."

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي