لو مسافر تعمل عمرة رمضان.. تعرف على أهم التطعيمات لحمايتك من الأمراض

عند قدوم شهر رمضان المبارك يذهب الكثيرون للقيام بعمرة هذا الشهر الكريم، حيث تزداد فى الأراضى المقدسة "مكة والمدينة" الروحانيات.

ولكن ومع اختلاط الأجناس من كل بلاد العالم قد يكون المعتمر عرضة للإصابة ببعض الأمراض وعند عودته قد يصاب بنزلات برد قاسية قد تنقلب إلى التهاب رئوى حاد، وهنا يجب أن نطرح سؤالا هاما، ما هى اللقاحات والأمصال التى يجب على المعتمر أن يأخذها قبل السفر إلى الأراضى المقدسة؟.

وحول هذا يشير الدكتور مصطفي محمدى، مدير المصل واللقاح "فاكسيرا"، إنه خلال العشر سنوات الماضية ازدادت الرغبة والإقبال لإتمام مناسك العمرة، ويزداد الذهاب فى المواسم الدينية كعمرة المولد النبوى وشهر شعبان ورجب ورمضان.

ويتابع مدير المصل واللقاح، أن هذا الازدحام الذى يحدث فى العمرة يتسبب فى انتقال وانتشار بعض الأمراض المعدية التى تنتشر وتصيب الجهاز المناعى ويكون كبار السن والأطفال الأكثر تأثرًا بهذه الأمراض.

ويقدم مدير المصل واللقاح، بعض اللقاحات الواجب أخذها قبل السفر إلى الأراضى المقدسة، وذلك للحفاظ على صحته، ومنها:

1- توصى السلطات السعودية بأن يقوم المعتمر بالحصول على بعض اللقاحات، وفى مصر يجب أن ياخذ المعتمر لقاح الحمى الشوكية الرباعى وهذا اللقاح يعد أساسيًا ولا تمنح السلطات السعودية التأشيرة إلا بوجود ما يثبته.

2- لقاح الأنفلونزا وذلك لتقوية الجهاز المناعى.

3- لقاح المكورات الرئوية لمن تجاوز سن الـ50 فاما فما فوق، فهذا المرض يعد من الأمراض البكتيرية الخطيرة والتى ينصح بأخذ اللقاح التابع لها للأشخاص فوق عمر الـ50 وللأطفال، وهذا اللقاح ليس إجبارًا.

وأخيرًا يؤكد مدير المصل واللقاح، أنه يجب أخذ تلك اللقاحات قبل السفر بحد أدنى 15 يومًا وبحد أقصى عدة شهور حيث يظل تأثيرها فى الجسم لمدة 3 سنوات ماعدا لقاح الأنفلونزا لأنه يظل عامًا واحدة.

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