بالصور: فنادق "فيينا" المترفة

تستقطب فنادق مدينة "فيينا" شخصيات مرموقة ونجوماً ووجوهاً بارزةً، إذ تعتبر من أبرز المعالم السياحية في المدينة، إلى جانب الأماكن التي تستحقّ الزيارة. وهي تقدّم للنزلاء إقامة ملكية مفعمة بمفردات الترف والرفاهية.

"سيدتي نت" يقدّم للقارئات لمحة سريعة عن أهم الفنادق الفخمة، في "فيينا":

- "غراند هوتيل"

لطالما كان "غراند هوتيل" بـ"فيينا" من أرقى الوجهات للزيارة في "فيينا"، ولأكثر من 140 سنة!

بموقعه المميّز في قلب المدينة على شارع "رينغشتراسه" مباشرةً، يقدّم الفندق المصنّف في فئة النجوم الخمس لزائريه الفخامة، مع تقنيات فنية وخدمات رائعة.

يتضمّن 205 غرفة وجناحاً و4 مطاعم ومنتجعاً صحياً (No605).

للمزيد من المعلومات: www.grandhotelwien.com

- "بريستول"

هناك، يمكن للنزيل المتعة بآفاق مذهلة وسط المدينة واستيحاء ما هو جميل عند النظر من النافذة ورؤية "دار الأوبرا" قبالة غرفته.

ان التحف الثمينة تذوب، بتناغم، مع تقنيات الفن الرائعة ليكون فندق "بريستول" واحة حضارية وسط صخب المدينة.

للمزيد من المعلومات: www.bristolvienna.com

- "إمبيريال"

يشكّل هذا الفندق مكان التقاء الفنّانين والمؤلفين والكُتّاب في "فيينا"، إذ يعكس الحضور المهيب لـ"قصر الأمراء" بــ"مدينة الأباطرة والملحنين". كان بُني كمقرّ خاصّ بالأمير فورتمبيرغ بساحة "فيينا"، من ثم تمّ تحويله إلى فندق ومعرض عالمي في سنة 1873.

يزيّن دواخل المكان الأثاث الفخم والتحف والأقمشة الأصلية التي تستحضر أجواء "فيينا" في القرن التاسع عشر، علماً أن تنوّع الغرف والأجنحة فيه يوفّر مزيجاً من الأناقة والتقنيات الحديثة.

للمزيد من المعلومات: www.imperialvienna.com/en

- "زاخا"

يسحر هذا الفندق ضيوفه بأجوائه الأنيقة وكرم ضيافته. ويتميّز بموقعه في قلب المدينة، أمام "دار الأوبرا" مباشرةً.

كان تمّ تجديد غرفه، فأمست الأجنحة في الطابق العلوي محظية بـ"تراسات" مشرفة على مناظر خلابة للمدينة!

هناك، يجدر بالنزيل ألا يفوّت تجربة تذوّق كعكة "زاخا" الأصلية، وهي أشهر كعكة شوكولاتة في العالم منذ سنة 1832!

أمّا زيارة مركز "زاخا" الفخم للتدليك الفيزيائي فتشكّل الطريق الأنسب للاسترخاء.

للمزيد من المعلومات: www.sacher.com/hotel-sacher-vienna

- "سان سوسي"

يتمركز الفندق بين المنطقة الأولى التقليدية والسابعة العصرية، في موقع رائع !

يحوي هذا الفندق البوتيك 63 غرفة وجناحاً، علماً أن يوو صمّمه، حتى يجعل من الإقامة فيه تجربة فريدة حقاً.

ان مطعم "لا فيراندا" والنادي الصحي يضفيان الترف على تجربة الإقامة.

للمزيد من المعلومات: www.sanssouci-wien.com

- "باليه هانسن كيمبينسكي"

تأسّس هذا الفندق التاريخي، الذي يعود بناؤه إلى عصر النهضة، منذ سنة 1873. هو يقع في قلب "فيينا"، بشارع "رينغ بولفارد". ويتضمّن 152 غرفة وجناحاً، ومطعمين، و"سبا" وقاعات مؤتمرات تتسع لـ260 شخصاً، بالإضافة إلى 17 شقّة سكنية عليا خاصة، بما مجموعه 7 طبقات!

للمزيد من المعلومات: www.kempinski.com/vienna

- "ميريديان"

يعكس الفندق نمط الحياة الأوروبية في القرن الواحد والعشرين، ويقع على مقربة من أهمّ معالم "فيينا" السياحية.

في غرفه وأجنحته الأنيقة الـ294، يمكن للنزيل اختبار الأسرّة المصمّمة خصيصاً من "لينيو روزيت" والفرشات من علامة "سيلي" وتلفزيونات "اللد" بقطر40 بوصة والأحواض الفيكتورية.

تجدر الإشارة إلى أن أدلاء الفندق السياحيين متخصصون بالتسوّق.

للمزيد من المعلومات: www.lemeridienvienna.com

- "ريتز كارلتون"

بموقعه في وسط المدينة، على طول "رينغشتراسة" المتاخمة لـ"شتادبارك"، يلبّي الفندق احتياجات المسافرين بوسائل الراحة بما في ذلك: الأماكن الواسعة، و202 غرفة و43 جناحاً، علماً أن لكلّ من الأخيرة شخصيّة منفردة وإطلالة خلابة، بالإضافة إلى صالة نادي "ريتز كارلتون" بالطابق السابع.

للمزيد من المعلومات: www.ritzcarlton.com/Vienna

- "شتايغنبيرغر هيرينهوف"

يقع الفندق وسط المدينة القديمة، بالقرب من قصر "هوفبورغ". ويمتاز بغرفه الـ186 وأجنحته الـ10 الفريدة، كما بــ"ترّاسه" على السطح المحظي بإطلالة خلابة!

ان أثاث الغرف فريد جداً، ويتفاوت بين "الباروك" و"الآرت ديكو".

هناك، يقدّم مطعم "هيرينوف" المأكولات المحلية والعالمية والخدمة الراقية.

للمزيد من المعلومات: http://en.steigenberger.com/Vienna/Steigenberger-Hotel-Herrenhof