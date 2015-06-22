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اليونان تعلن إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر خلال أربعة أيام في شرق بحر إيجة

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اليونان تعلن إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر خلال أربعة أيام في شرق بحر إيجة اليونان تعلن إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر خلال أربعة أيام في شرق بحر إيجة

أرشيفية

قال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ أكثر من 1000 مهاجر بداية من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الاثنين من شرق بحر إيجة.

وأوضح في تصريحات نقلتها (فوكس نيوز) الأمريكية أنه تم إنقاذ 1161 شخصا في 37 عملية بحث وإنقاذ قرابة جزر ساموثراكي وليسبوس وتشيوس وساموس وأجاثونيسي وفارماكونيسي.

وتواجه اليونان أزمة مهاجرين ضخمة مع وصول أكثر من 55 ألف شخص معظمهم من سوريا إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي منذ بداية العام الجاري, ولا تريد الأغلبية الكبرى منهم البقاء في اليونان بل التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر رخاء.

وطالبت اليونان طويلا دول الاتحاد الأوروبي بمشاركتها عبء تلك الأزمة.

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