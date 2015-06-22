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“مصر للطيران” ستقوم خلال رمضان بنقل 81 ألف معتمر

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“مصر للطيران” ستقوم خلال رمضان بنقل 81 ألف معتمر “مصر للطيران” ستقوم خلال رمضان بنقل 81 ألف معتمر

أرشيفية

قال الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تقوم خلال شهر رمضان المبارك بنقل حوالي 81 ألف راكب إلي الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة في الشهر المبارك .

واوضح ان رحلات الذهاب تشمل 57 ألف راكب إلى جدة و24 ألفا إلى المدينة المنورة بزيادة قدرها 30% عن الأعداد التي تم نقلها في الموسم الماضي وبلغت 61 ألف راكب.

وأشار الحفنى أن هذه الزيادة والتي تم التخطيط لنقلها في أعداد المعتمرين على الجسر الجوي الذي تنظمه الشركة تأتى في إطار الاستعداد مسبقا لمواجهة زيادة أعداد المعتمرين، إلا انه أشار إلى أن مشكلة نقص التأشيرات التي تواجهها شركات السياحة قد تؤدى إلى أن تقوم الشركة، بنقل نفس الأعداد التي كانت في الموسم الماضي.

وأضاف أنه تم تكثيف مجموعات العمل من الحجز والمحطة والعلاقات العامة والخدمات الأرضية والصيانة لاستيعاب الحركة الكبيرة والمتزايدة في المطارات المصرية والسعودية خلال هذا الموسم، حيث تقلع رحلات العمرة من مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر إلى جدة والمدينة المنورة.

أشار الى ان الشركة تمكنت منذ بداية موسم العمرة في 8 ديسمبر 2014 وحتى نهاية شهر مايو 2015 من نقل 495 ألف راكب وذلك بواقع422 ألف راكب من القاهرة، و62 ألفًا من مطار برج العرب بالإسكندرية، و11 ألفا من مطار الأقصر الدولي بزيادة قدرها 20% لنفس الفترة من العام الماضي.

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