تركيب 42 جهازًا جديدًا للكشف عن المفرقعات بمحطات مترو الأنفاق والقطارات

أعلن اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية داخل جميع محطات مترو الأنفاق خاصة المحطات القريبة من منطقة وسط القاهرة.

وأضاف اللواء جاد الحق اليوم الاثنين أنه سيتم إقامة نقاط أمنية جديدة ثابتة فى عدة مناطق بمحيط مختلف مواقف وسائل النقل والمواصلات ومحطات القطارات ومترو الأنفاق لضبط الخارجين عن القانون والتصدى لأى عمل تخريبى تفعيلا للاجراءات الاستباقية التى وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتطبيقها فى سبيل تفعيل الآداء الأمنى مشيرا الى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تزويد إدارة شرطة النقل والمواصلات بـ120 جهازا للكشف عن المفرقعات والمعادن (اكس راى) لنشرها بمحطات مترو الأنفاق والقطارات.

وأشار الى أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تلقت بالفعل 42 جهازا للكشف عن المفرقعات وأنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط وأفراد الإدارة لتدريبهم على استخدام تلك الأجهزة قبل تركيبها بالمحطات.

وحول التواجد الأمنى الملحوظ فى مختلف وسائل النقل والمواصلات خلال شهر رمضان المعظم قال اللواء جاد الحق إن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أعلن حالة الاستنفار القصوى بكافة قطاعات الوزارة; من أجل توفير الأمن لكافة المواطنين خلال الشهر الكريم لافتا الى أن الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تعد احدى هذه القطاعات التى تواصل الليل بالنهار لتأمين كافة وسائل المواصلات وكافة المنشآت الخاصة بالنقل ومترو الأنفاق ومحطات القطارات والقطارات أثناء سيرها وأماكن تخزينها داخل المحطات سواء كانت فى المحطات الكبرى مثل محطة مصر أو المحطات المتواجدة فى الأقاليم بالإضافة الى تأمين مكاتب البريد وتأمين عملية نقل الأموال من مكتب الى آخر.

واضاف اللواء جاد الحق أن حالة الاستنفار بالادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ستستمر طوال شهر رمضان الكريم وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك لضمان حركة تنقل آمنة لجميع المواطنين لافتا الى انه تم الاستعداد مبكرا لمكافحة الاتجار بتذاكر القطارات بالسوق السوداء حيث يتم حاليا شن حملات موسعة فى كافة محطات القطارات من أجل التصدى لتلك الجريمة التى تستغل حاجة المواطن فى التنقل وذلك فى ضوء معلومات وتحريات مكثفة تجريها أجهزة البحث بالادارة حاليا.

وفيما يتعلق باجراءات تأمين محطة مترو أنفاق السادات التى تم اعادة افتتاحها يوم الاربعاء الماضى أكد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن محطة السادات مؤمنة بشكل كامل مشيرا الى انه تم تزويدها بأحدث انواع كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار عن بعد وكذلك وضع خطة تأمين متكاملة راعت كافة السيناريوهات وحالات الطوارىء للتعامل معها فى حالة أية تهديدات لافتا فى الوقت نفسه الى أنه تم اجراء عدة اختبارات على حالات طوارىء بالمحطة قبل افتتاحها ونجحت الأجهزة الأمنية المعنية فى التعامل معها.

وأضاف اللواء جاد الحق أن هناك خمسة أقسام شرطة بمحطات مترو الأنفاق لحماية وتأمين جميع محطات المترو وعرباته أثناء سيرها حيث يحتوى كل قسم منهم على مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية على مدار تشغيل ساعات المترو بالإضافة الى أفراد شرطة سريين بالزى المدنى يصعدون إلى عربات المترو والقطارات دون أن يشعر بهم أحد ويقومون بتبديل الخدمات فى محطات معينة لينزل أحدهم ويركب الآخر ليستكمل رحلات القطار وتكون وظيفتهم الوحيدة هى متابعة الحالة الأمنية داخل العربات لافتا الى أنه إذا تلاحظ لأحدهم شروع أحد الركاب فى ارتكاب جريمة ما يقومون بمنعها والقبض عليه فورا وكذا منع الباعة الجائلين الذين يدخلون المحطات مثل أى راكب عادى ثم يمارسون بيعهم بعد تحرك القطار مشددا فى الوقت نفسه على أن أى محاولة للخروج عن القانون ستقابل بكل حزم وحسم.

وحول وجود برامج تدريبية خاصة لضباط او أفراد الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

> أشار اللواء جاد الحق الى أنه يتم عقد دورات تدريبية بصفة دورية للضباط والأفراد والمجندين العاملين بالإدارة فى مجالات البحث الجنائى والدفاع عن النفس والرماية التكتيكية والدفاعية لرفع مهاراتهم مشددا على أهمية التدريب للضباط والأفراد والقوات المعينة بأقسام الإدارة المختلفة.

وأضاف أنه يتم تدريب الضباط والأفراد على أيدى مدربين من الضباط والأفراد المتخصصين فى مجال التدريب لرفع مستوى لياقتهم الذهنية والبدنية والقتالية وتمكينهم من التصدى للمسلحين والمجرمين وكاف صور الخروج عن القانون حيث يتم تدريبهم على الرماية على مجموعة من الأسلحة بأنواعها المختلفة بنظام الوضع الفردى ونظام الدفعات والتدريب على رفع اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس.

وفيما يتعلق بتطوير أساليب مكافحة الجريمة فى مختلف وسائل النقل والمواصلات قال اللواء جاد الحق إنه تم بحث وضع كاميرات مراقبة داخل عربات مترو الأنفاق لمتابعة الحالة الأمنية داخل العربات لحظة بلحظة بالإضافة الى حرصه الدائم على تفقد محطات المترو والقطارات ومواقف الاتوبيسات بشكل شبه يومى وبطريقة مفاجئة خاصة خلال شهر رمضان الكريم للوقوف على الأوضاع الأمنية ميدانيا من جانب ورفع الروح المعنوية للقوات واختبار جاهزيتها للتعامل مع أى طارىء من جانب آخر.