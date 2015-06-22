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إجازة مفتوحة لعمال النسيج بالسويس لاحتجاز التأمينات على حسابات الشركة

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إجازة مفتوحة لعمال النسيج بالسويس لاحتجاز التأمينات على حسابات الشركة إجازة مفتوحة لعمال النسيج بالسويس لاحتجاز التأمينات على حسابات الشركة
أصدرت مجلس إدارة شركة إيران للغزل والنسيج بالسويس، منشورًا إلى جميع رؤساء الأقسام الموجودين بإعطاء إجازة مفتوحة إلى جميع العاملين إلى أجل غير مسمى لحين إصلاح الوضع المالى بالشركة وحل مشكلة الشركة مع التأمينات الاجتماعية لاحتجازها على حسابات الشركة بالبنوك.

وقام مسئولو الشركة بإبلاغ المهندسين ورؤساء الأقسام جميع العاملين بالشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بإعطاء إجازة مفتوحة ما عدا العاملين بقسم الزوى والتطبيق لحين حل مشكلة قيام التأمينات الاجتماعية بالحجزعلى حسابات الشركة بالبنوك وتوفير الأقطان للتشغيل.

وقامت أمن الشركة بالخروج جميع العاملين الشركة الأمر الذى أدى حالة من الغضب والاستياء بين العاملين بالشركة والذين قرروا الذهاب إلى مبنى المحافظة لمقابلة المحافظ لحل مشكلتهم.

يذكر أن شركة مصر إيران تعانى منذ سنوات من إهمال ومشاكل إدارية وهو ما دفع العمال للاعتصام والإضراب ورفع مذكرات إلى رئيس ووزير القوى العاملة للمطالبة بالتدخل وإنقاذ قلعة الغزل والنسيج بالسويس من الانهيار وإيقاف مسلسل إهدار المال العامل ومحاولة تصفية الشركة وبيع أصولها وأرضيها بعد أن تم بيع مصيف العاملين بالسخنة.
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مصر 365

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