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القبض على الإخوانى المتهم بطعن مواطن بسبب خلافات الجيرة بمركز المحلة

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القبض على الإخوانى المتهم بطعن مواطن بسبب خلافات الجيرة بمركز المحلة القبض على الإخوانى المتهم بطعن مواطن بسبب خلافات الجيرة بمركز المحلة
ألقى ضباط مباحث مركز المحلة القبض على الإخوانى أسامة أحمد عجيز بعد قيامه مساء أمس الأحد، بطعن وليد محمد رمضان واصل بقرية المعتمدية بمطواة وإصابته بـ8 طعنات بالصدر بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام غارقًا فى دمائه.

تلقى العميد على صديق مأمور مركز المحلة بلاغًا من مستشفى المحلة العام بوصول المجنى عليه مصاب بـ8طعنات بالصدر وبسؤاله اتهم أسامة أحمد عجيز بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن النقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهم واقتياده لمركز المحلة، تحرر المحضر28628جنح مركز المحلة، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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