جنايات سوهاج تقضى ببراءة 8 متهمين بخطف طفل بالإكراه لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة جنايات سوهاج، ببراءة 8 متهمين من خطف الطفل المجنى عليه "سيف.م.م" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وأحمد محمد فراج بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس عام 2013 بدائرة مركز طما، عندما تبلغ لرئيس المباحث من أسرة المجنى عليه بقيام المتهمين بخطف نجلهم، وطلبوا منهم فدية مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين استدرجوا الطفل المجنى عليه بطريق التحايل داخل سيارة وتوجهوا به إلى منزل أحدهم بمنطقة الزهور وطلبوا فدية قدرها 220 ألف جنيه.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة من الشرطة من تحرير الطفل وعودته الى أهله، وتم القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق لعدم كفاية الأدلة.

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