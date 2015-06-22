نتنياهو ردا على تقرير الأمم المتحدة: إسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الاثنين أن إسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب" بعد نشر تحقيق للأمم المتحدة اعتبر أن إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع فى غزة صيف 2014.

وقال نتانياهو فى بيان صادر عن مكتبه "إسرائيل تدافع عن نفسها ضد منظمة ارهابية تدعو إلى تدميرها وتقوم هى ذاتها بارتكاب جرائم حرب" فى إشارة إلى حركة حماس فى قطاع غزة، ونقل مكتب نتانياهو عنه قوله امام البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) بأن التقرير "منحاز" ضد اسرائيل

وأضاف "التقرير الذى نشرته اللجنة التى شكلها مجلس حقوق الإنسان الأممى منحاز ضدنا وتم تعيينه من قبل مجلس يسمى نفسه مجلس حقوق الإنسان الذى يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الانسان"، وقال التقرير أن اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الارجح جرائم حرب خلال النزاع فى غزة صيف 2014.

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