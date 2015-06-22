الجيش السورى يتقدم غرب "تدمر" ويفتح طريق إمداد للنفط إلى دمشق

تمكن الجيش السورى من إحراز تقدم غرب مدينة "تدمر" وإعادة فتح طريق إمداد رئيسى للنفط والغاز للعاصمة دمشق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله اليوم الاثنين "إن الجيش السورى حقق تقدما ملموسا خلال اليومين الماضيين فى منطقة البيارات الغربية الواقعة الى الجنوب من تدمر بالسيطرة عليها وطرد مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى منها".

وأضاف أن الاستيلاء على هذه المنطقة يسمح للنظام بتأمين خط إمداد للنفط من حقل "جزل" النفطى إلى المدن السورية التى ما زالت تحت سيطرته.

وكانت القوات الموالية للحكومة السورية قد استعادت السيطرة على حقل "جزال" النفطى - الذى يبعد عن تدمر بمسافة 20 كيلومترا من الشمال الغربى - من قبضة مسلحى تنظيم "داعش" الاسبوع الماضى

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