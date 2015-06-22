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«داعش» تهدد «القصبي» بفصل رأسه .. ويرد: «رمضان كريم»

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«داعش» تهدد «القصبي» بفصل رأسه .. ويرد: «رمضان كريم» «داعش» تهدد «القصبي» بفصل رأسه .. ويرد: «رمضان كريم»

هدد تنظيم داعش الإرهابي، الفنان السعودي ناصر القصبي، عضو لجنة تحكيم برنامج “أرب جوت تالنت”، بفصل رأسه عن جسده، بعد انتقاده للتنظيم في الحلقة الثانية من مسلسله الرمضاني “سيلفي”.

ورد القصبي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حسابي الآن يطفح بالشتامين والمُهددين واللاعنين بكل فنون اللعن والتهديد والشتم، فأقول لهم قليلًا من الهدوء ورمضان كريم”.

وتدور أحداث المسلسل، حول ذهاب ابن القصبي للجهاد في مناطق النزاع، ليلحق به والده محاولًا أن يعيده قبل أن يتورط مع مجموعة من تنظيم “داعش”، وليكتشف القصبي وجود عدد من السعوديين هناك.

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