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نقيب المهندسين: لا يوجد خلاف مع وزير الرى وحكم القضاء الإدارى «تاريخى»

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نقيب المهندسين: لا يوجد خلاف مع وزير الرى وحكم القضاء الإدارى «تاريخى» نقيب المهندسين: لا يوجد خلاف مع وزير الرى وحكم القضاء الإدارى «تاريخى»

قال طارق النبراوى نقيب المهندسين،أن حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة نص المادة 20 من قانون نقابة المهندسين للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها، ووقف الدعوى المقامة من وزير الري التي تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي تم انعقادها في 6 مارس الماضي، بقاعة المؤتمرات، هو حكم تاريخى فى الحياة النقابية بمصر.

وأضاف النبراوى، خلال المؤتمر الصحفى بالنقابة، ظهر اليوم، أن هذا الحكم يضاف إلي سلسلة الاحكام التاريخية بمحكمة القضاء الاداري تدعيما لسيادة القانون والديموقراطية.

وأكد النبرواى على عدم وجود أى خلاف بين النقابة ووزير الرى وأن من حق الجميع التحرك القانونى كيفما يشاء، وأن هذا الحكم انهي وصاية الدولة علي النقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت المادة 20 من قانون النقابة، تنص علي أن من حق وزير الري الطعن علي صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، حيث اعتبرت المحكمة أن تلك المادة يشوبها شبهة عدم الدستورية.

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