نوال الزغبى:أحببت مسلسل «طريقى» لشيرين عبد الوهاب

عبرت المطربة اللبنانية نوال الزغبى عن إعجابها بمسلسل “طريقى” للمطربة شيرين عبد الوهاب،مؤكدة أنها تحب العمل وتتابعه

> نوال عبرت عن رأيها من خلال تغريدة لها بصفحتها الريمية بموقع “تويتر”،وكتبت .”كتير حبيت مسلسل طريقي لحبيبتي @sherineawahab ومسلسل تشيلو وعم تابعهم خلال شهر رمضان الفضيل..

> مسلسل “طريقى” يتناول رحلة فتاة تعيش فى إحدى القرى الريفية ووالدها من أعيان البلد، وتسكن فى سرايا وسط الفلاحين وتعانى باستمرار من القهر والتعرض للظلم الدائم من أفراد أسرتها داخل المنزل بسبب عشقها للغناء، حيث تقوم والدتها بعقابها كلما تغنى داخل المنزل بحبسها فى غرفة الفئران، لأن تقاليد عائلتها وبلدها لا تسمح بذلك. ويشارك فى بطولة العمل بجانب شيرين عبد الوهاب، الممثل السورى باسل خياط، والفنانة القديرة سوسن بدر، ومحمود الجندى، وأحمد فهمى، ومحمد عادل، ومحمد ممدوح وندى موسى، وسلوى محمد على، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف تامر حبيب،