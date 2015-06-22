للنساء.. تعرفى على أسباب انسداد قنوات فالوب وطرق علاجها

يعد انسداد قنوات فالوب من أهم الأسباب المسئولة عن تأخر الإنجاب لدى النساء، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى لحدوث تلك المشكلة. كما أن هناك طرقا محددة لعلاج انسداد قناة فالوب لدى النساء. أسباب انسداد قناة فالوب

>وعن أسباب انسداد قناة فالوب يقول استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا: إن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى لانسداد قنوات فالوب، وأهمها خضوع المرأة لجراحات قريبة من الجهاز التناسلى، أو إصابتها بأمراض معينة كبطانة الرحم المهاجرة، والتى قد تسمح بنمو أنسجة البطانة الرحمية فى غير موضعها الطبيعى ومنها قناتا فالوب، وهو ما يؤدى لانسدادها، كما أن تعرض المرأة لإجهاض سابق، مع عدم تنظيف الخلايا الجنينية بشكل جيد، قد يؤدى إلى اتجاه تلك الخلايا لقنوات فالوب والتسبب فى انسدادها. طرق علاج انسداد قناة فالوب

>وتبعا لرأى عطية فإن علاج انسداد قناة فالوب يتم من خلال الاستعانة بالمنظار الرحمى والذى يؤدى دورين أولهم الكشف والتشخيص والثانى هو علاج الانسداد.

>كما تعد أشعة الصيغة من أهم الطرق التى يتم من خلالها الكشف عن انسداد قناة فالوب.

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شبكةعيونالإخبارية

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