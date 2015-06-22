20 طالباً من كفر الشيخ ضمن مدرسة المياه بالبحيرة

أكد عبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تقرر إلحاق 20 طالبا من الحاصلين على شهادة إتمام الصف الثالث الإعدادى بمدرسة المياه بالبحيرة ضمن أوجه التعاون بين التعليم الفنى وشركة مياه الشرب.

وأضاف ورشل أن الطالب يتوجه لمدرسة المياه بالبحيرة لتقديم أوراقه هناك للالتحاق بالمدرسة، مؤكداً أن إتمام الدراسة بها يضمن للطالب توفير فرصة عمل فى شركة المياه .

وأشار إلى أن المدرسة يلتحق بها طلاب 6 محافظات وهى "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – بورسعيد – دمياط - دقهلية ".

وأضاف ورشل أن المدرسة من بين مدارس التعليم المزدوج ضمن السياسة الجديدة للوزارة والتى تربط التعليم بسوق العمل .

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