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صاحب مكتبة يتهم "كهرباء بنى سويف" بالتسبب فى إتلاف أجهزة بـ8 آلاف جنيه

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صاحب مكتبة يتهم "كهرباء بنى سويف" بالتسبب فى إتلاف أجهزة بـ8 آلاف جنيه صاحب مكتبة يتهم "كهرباء بنى سويف" بالتسبب فى إتلاف أجهزة بـ8 آلاف جنيه
اتهم صاحب مكتبة مسئولى إدارة الكهرباء بمركز ببا جنوب بنى سويف بالإهمال والتسبب فى إتلاف أجهزة كهربائية، تبلغ قيمتها 8 آلاف جنيه، وعدم قيامهم بفتح تحقيق مع المتسببين عما حدث.

كما تضمنت الشكاوى التى أرسلها نبيل أحمد مبروك إلى عدد من النيابة الإدارية، أنه يقيم بقرية هليه دائرة المركز، وقامت لجنة من إدارة الكهرباء تضم 4 أشخاص بينهم الفنى المخصص للقرية بقطع التيار الكهربائى عن صيدلية بجوار مكتبة يمتلكها لعدم سداد قيمة الفاتورة، ولكنه فوجيء بتلف وإحتراق عدة أجهزة داخل المكتبة ( كمبيوتر، ماكينتى تصوير و تغليف، وريسيفر) بالإضافة إلى حرق جميع لمبات منزل بجوار الصيدلية.

وأضاف صاحب المكتبة فى شكواه، اتصلت بالكهرباء فحضر مهندس وعامل صيانة وبعد مراجعة الوصلات أكد المهندس أن اللجنة بدلاً من فصل التيار عن الصيدلية عن طريق قص السلك الخاص بها أو رفع العداد، قاموا بقص سلكين ( فردتى التيار والأرضى ) مما أدى لحدوث راجع للكهرباء بقوة 380 فولت تسبب فى إحتراق الأجهزة واللمبات بالمكتبة والمنزل .

وتابعد صاحب المكتبة، ذهبت إلى مديرة إدارة الكهرباء بمركز ببا وطالبت من أحد الموظفين إستلام أصل الشكوى وإعطائى صورتها، واعدة بالتحقيق ومجازاة المتسببين إلا أنها بعد مرور أيام لم تفعل شيئاً لذلك تقدمت بعدة شكاوى إلى الجهات الرقابية .

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مصر 365