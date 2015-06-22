أبيدال في حملة خوان لابورتا لرئاسة برشلونة: سأجلب لكم ميسي الجديد

أعلن إريك أبيدال نجم برشلونة الأسبق انضمامه رسميا لحملة خوان لابورتا المرشح لرئاسة النادي الكتالوني.

ويتنافس لابورتا مع عدد من المرشحين لرئاسة برشلونة أبرزهم القائد الأخير لسفينة البلوجرانا بارتوميو.

وقال أبيدال إنه سيعمل على إحياء فلسفة يوان كرويف النجم الذي غير حياة برشلونة.

وتعتمد حملة لابورتا على أن في عهده برشلونة سيعود لسياسة كرويف "لن نفوز فقط بالمباريات بل سنخلق اسلوبا في اللعب يجعلنا الأكثر احتراما وحبا من جماهير العالم كله".

"برشلونة أكثر من مجرد ناد".

وصرح أبيدال "سأعمل على إعادة إحياء لاماسيا (مدرسة الناشئين). سنجلب ليونيل ميسي جديد، سنجلب إنيستا جديد، وشابي جديد".