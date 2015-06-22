جاكسون مارتينيز: ربما ميلان.. ربما أتليتكو

رغم أن كل تصريحات أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان تشير إلى أن الأخير خسر السباق، لكن جاكسون مارتينيز نجم بورتو لازال يؤكد أنه قد ينتقل للروسونيري أو لأتليتكو مدريد.

ميلان قرر دفع الشرط الجزائي في عقد جاكسون مارتينيز مع بورتو، ليبدو اللاعب الكولومبي في سبيله للروسونيري مقابل 35 مليون يورو.

لكن فجأة تأخر ميلان في حسم الصفقة ودخل أتليتكو الملعب ليعرض بدوره دفع المبلغ نفسه ويتفاوض مع اللاعب.

الجرائد الكبرى في إيطاليا باتت متيقنة من أن أتليتكو فاز بالسباق، لكن اللاعب نفسه صرح اليوم الاثنين لصحيفة أبولا البرتغالية "ربما أذهب فعلا لأتليتكو، ربما لا".

وأضاف "ربما أذهب لميلان، كلاهما من الخيارات المتاحة أمامي. الاسبوع المقبل سيكون حاسما".